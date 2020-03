Animal Crossing New Horizons: record assoluto di vendite digitali in Giappone

Animal Crossing New Horizons continua a infrangere record uno dopo l’altro ad appena una settimana dal rilascio ufficiale. Il titolo di Nintendo ha addirittura superato la già alta quota di vendite raggiunta con Pokémon Spada e Scudo. Inoltre, negli ultimi giorni sono state pubblicate alcune previsioni dagli esperti del settore, i quali hanno affermato che il gioco potrebbe facilmente inserirsi nelle prime tre posizioni dei titoli più venduti per Nintendo Switch, insieme a successi come Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate e Super Mario Odyssey.

Da citare anche il debutto straordinario nel mercato UK, dove Animal Crossing New Horizons si è classificato nella prima posizione sopra al gran capolavoro di DOOM Eternal, Call of Duty: Modern Warfare e FIFA 20. Un risultato veramente poderoso per un titolo che tra l’altro ha già infranto il record del suo diretto predecessore Animal Crossing New Leaf.

First shipment + digital sell through for Animal Crossing: New Horizons in Japan looks to have exceeded 2.5 million units in its first three days.

Makes it the biggest opening for a Switch game in Japan and the biggest opening for the Animal Crossing series by far. pic.twitter.com/fYPBnypPOJ

