Anno: History Collection, annunciata l’edizione che migliora in 4K i vecchi episodi

Amate i gestionali? Allora avrete amato anche la serie Anno di Ubisoft. Nel corso degli anni la popolare saga ha perso un po’ di smalto a causa del cambio di ambientazione, spostata dagli anni rinascimentali a quelli futuristici. Fortunatamente con Anno 1800, la serie sembra essere tornata sulla retta via e l’azienda sembra averlo capito, tanto da annunciare Anno: History Collection, un’edizione che comprende: Anno 1602, Anno 1701, Anno 1303 e Anno 1505. I giochi avranno tutti il supporto al 4K, oltre a diversi miglioramenti dal punto di vista tecnico/grafico e tutti i DLC usciti in precedenza. Anno: History Collection uscirà il 26 giugno in esclusiva PC.

Per chi non conoscesse Anno, si tratta di un videogioco gestionale in cui sarete responsabili della crescita di una città. Dovrete costruite, raccogliere risorse, commerciale e sfruttare la diplomazia per trasformare la vostra colonia in una città autosufficiente e popolata. Si tratta di uno dei migliori titoli gestionali sulla piazza, nonché uno dei più apprezzati dal pubblico. Potete pensare a questa edizione come un momento ideale per recuperare la saga e iniziare a giocarci.

Come detto, dopo diversi anni di città futuristiche con Anno 2070 prima e Anno 2205 dopo, la saga è tornata in gran spolvero con Anno 1800, di cui potete trovare la nostra recensione attraverso questo link.

Il futuro della serie è decisamente florido, non resta che capire quale sarà il prossimo capitolo di Anno che vedremo in futuro. Magari già a luglio, durante l’evento “E3” di Ubisoft riusciremo a saperne di più a riguardo il successore di Anno 1800, fino a quel punto vi consigliamo di recuperare i vecchi episodi, magari già grazie a questa Anno: History Collection, un’edizione che dal punto di vista contenutistico è davvero niente male, oltre a rendere onore a livello grafico ai titoli più datati e con la necessità di essere migliorato dal punto di vista grafico.