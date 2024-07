Dead Rising Deluxe Remaster, ecco il trailer con data di uscita

Capcom ha annunciato l'imminente uscita di Dead Rising Deluxe Remaster, un aggiornamento significativo dell'amatissimo gioco originale. Questo titolo non è solo una semplice rimasterizzazione, ma un vero e proprio remake che vede migliorate numerose caratteristiche tecniche e di gameplay. Il lancio è previsto per il 19 settembre in formato digitale per PC, PS5 (acquistabile su Amazon) e Xbox Series X|S, mentre la versione fisica sarà disponibile a partire da novembre 2024.

Secondo il director Ryosuke Murai, il gioco girerà a 4K e 60 FPS, garantendo così una fluidità di gioco impressionante. Tra le novità più rilevanti, troviamo la possibilità di mirare mentre ci si muove e l'introduzione di un sistema di salvataggio automatico. Gli sviluppatori hanno anche implementato un'intelligenza artificiale migliorata per i personaggi non giocanti, rendendo l'esperienza di gioco più coinvolgente e piacevole.

Oltre agli aggiornamenti di gameplay, il Remaster beneficia di una completa rinnovazione grafica, includendo nuovi effetti di luce che migliorano la rappresentazione delle varie fasi della giornata. Importante è anche la conferma del doppiaggio completo in italiano, elemento che di certo apprezzeranno i giocatori del Bel Paese. Nonostante le molteplici migliorie, il cuore del gioco rimane fedele all'originale del 2006, con l'obiettivo di offrire ai nuovi fan la stessa magica esperienza dei giocatori di allora, ma con una modernizzazione che ne rende l'approccio più accessibile.