Annunciata la data di uscita ufficiale per Test Drive Unlimited Solar Crown

Nacon ha annunciato ufficialmente la data di lancio del suo tanto atteso videogioco, Test Drive Unlimited: Solar Crown, tramite un nuovo trailer che cattura l'essenza di un mondo di corse di lusso. Il gioco sarà disponibile dal 12 settembre 2024, su piattaforme PC, Xbox Series X|S e PS5.

Il trailer di presentazione mette in mostra una varietà di scenari mozzafiato e auto di lusso, pur senza approfondire troppo sul gameplay diretto. Il gioco promette di trasportare i giocatori nelle strade accuratamente riprodotte di Hong Kong, modellate in scala 1:1. Con oltre 600 km di strade da esplorare, il setting offre un palcoscenico ideale per le corse in solitaria o in multiplayer.

Nel gioco, i partecipanti rispondono alla chiamata dell'organizzazione Radiant, che invita i suoi membri a partecipare alla Solar Crown, una competizione di alto profilo. Questa organizzazione non rivela i suoi scopi ultimi, ma evidenzia una chiara passione per il prestigio, le auto e la competizione stessa. KT Racing, lo studio dietro lo sviluppo del gioco, ha sottolineato l'importanza di mantenere il DNA dei capitoli precedenti del franchise, arricchendolo con elementi moderni focalizzati sulle corse multiplayer.

Il gioco vanta una ricca selezione di auto dei marchi più iconic come Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Koenigsegg, Dodge, e Apollo, anche se non tutte saranno disponibili immediatamente. I giocatori dovranno dimostrare la loro abilità per sbloccare questi prestigiosi veicoli.

Test Drive Unlimited: Solar Crown promette di essere un punto di riferimento nel genere delle corse a mondo aperto, portando avanti l'innovazione introdotta dal suo predecessore nel 2005 e paragonabile a titoli recenti come Forza Horizon 5 e The Crew Motorfest.