Annunciato un nuovo State of Play, Ghost of Tsushima protagonista

Sony ha appena annunciato un nuovo State of Play giovedì 14 maggio ore 22:00. Il protagonista dell’evento sarà una delle esclusive più attese dell’anno, Ghost of Tsushima di Sucker Punch, in arrivo il prossimo 17 luglio 2020. L’evento sarà interamente dedicato al gioco, con 18 minuti interamente dedicati al gameplay, al sistema di combattimento e all’esplorazione. Insomma, niente informazioni su PS5 o altre produzioni esclusive.

L’appuntamento è quindi a giovedì 14 maggio alle ore 22:00, ovviamente non mancheremo di seguire l’evento su Twitch con il nostro canale Tomshardwareita. Siamo curiosi di capire che cosa ci verrà mostrato, se un semplice trailer o un gameplay approfondito del gioco, una cosa è certa, le informazioni su PlayStation e sui suoi giochi si stanno facendo mano a mano sempre più preponderanti all’avvicinarsi di questa estate, che si preannuncia essere bollente e ricca di annunci.

State of Play’s next episode is dedicated to Ghost of Tsushima: https://t.co/RnNIBAUKQb Tune in Thursday at 1pm Pacific time pic.twitter.com/5kPGGl1WeH — PlayStation (@PlayStation) May 12, 2020

Vi ricordiamo che il gioco è un action in terza persona open world ambientato sull’isola di Tsushima. Si tratta di una nuova proprietà intellettuale made in Sucker Punch, autori del popolare Infamous. Il team è conosciuto per la sua bravura a saper realizzare giochi open world dall’incredibile dettaglio tecnico e da Ghost of Tsushima non possiamo aspettarci di meno. Proprio recentemente Sony ha aggiornato sia il nome branding degli studi first party sia l’animazione intro di avvio. Nessuna novità, invece, sull’attesa PlayStation 5, nella speranza di saperne di più tra lo State of Play e la fine del mese, magari su alcune informazioni sull’evento – ormai quasi scontato – di giugno, dove vedremo all’opera per la prima volta questa nuova console di nuova generazione.

Voi che vorreste vedere durante questo State of Play? Solo il nuovo gioco di Sucker Punch? Oppure vi aspettate qualche sorpresa come l’annuncio dell’evento PlayStation 5? Per scoprirlo non resta che attendere giovedì alle 22:00, momento in cui seguiremo insieme questo nuovo State of Play di Sony.