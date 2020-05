PlayStation Studios: presentato in video il nuovo brand che riunirà le esclusive PS5

Mentre tutti noi aspettiamo di ricevere novità su PS5 e di mettere le mani sulle ultime esclusive PS4 (leggasi: The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima), Sony Interactive Entertainment ci stupisce ancora una volta con un annuncio a sorpresa: PlayStation Studios. Si tratta di un nuovo brand che riunirà tutte le esclusive PS d’ora in avanti. Non si tratta quindi di un nuovo team di sviluppo, badate bene, ma di una nuova etichetta che “pubblicherà” tutti i giochi first party.

Sony PlayStation ha anche rilasciato un primo video che mostra l’animazione d’apertura, che probabilmente vedremo con tutte le future esclusive PS5. I team first party (Naughty Dog, Insomniac Games, SIE Santa Monica Studios… giusto per fare qualche esempio) saranno quindi parte di PlayStation Studios. Si tratta di una mossa tutto sommato non sorprendente, simile a quanto fatto da Microsoft con Xbox Game Studios che si occupa di radunare tutti i team acquisiti negli ultimi anni.

La creazione di un’etichetta di questo tipo è inoltre perfettamente coerente con i piani di accentramento delle decisioni organizzative del marchio PlayStation. Sony Interactive Entertainment, infatti, è stata per anni una realtà divisa tra Europa, USA e oriente: nell’ultimo anno, però, la società sta gestendo in modo diverso le operazioni, come testimoniato dai cambi ai vertici. Inoltre, ci avviciniamo sempre di più a PS5: si tratta di un ottimo momento per rinnovare il marchio e dare una nuova spinta a PlayStation, continuando il successo dell’attuale generazione.

Il video in sé e per sé non include dettagli particolari. Il logo è semplice e, ricordando un po’ lo stile Marvel (al pari di Xbox Game Studios, ammettiamolo), fa un buon lavoro nel presentare tutte le grandi IP disponibili nel portfolio PlayStation. Diteci, cosa ne pensate?