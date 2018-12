Anthem: la Fortezza non potrà variare molto, da giocatore a giocatore

Anthem è uno dei progetti più ambiziosi di BioWare e EA, questo è certo. Fin dall’annuncio, molti giocatori sono stati incuriositi dall’opera e non vedono l’ora di scoprirne di più. Alcune informazioni arrivano dal director del gioco stesso, Jonathan Warner, il quale discute dello spazio dedicato alla componente single player di Anthem.

Warner ha confermato che la Fortezza, ovvero il luogo dedicato a ogni singolo giocatore all’interno di Anthem, sarà personalizzabili ma che i cambiamenti non saranno di grande impatto. Pare che, in termini generali, la Fortezza di un giocatore sarà simile a quella degli altri.

Vediamo però nello specifico le sue parole, che vi proponiamo in traduzione:

“La Fortezza ha alcuni elementi che variano in seguito alla tua personalizzazione o a eventi di trama. I personaggi presenti nella mia Fortezza e quelli presenti nella tua saranno differenti, però a livello visivo le variazioni non saranno enormi, in quanto sono lo stesso luogo. Progredendo nella storia, certe cose accadranno e la faranno sembrare differente, ma sarà solo una questione di posizione nella timeline del gioco. Man mano che prendi decisioni all’interno della storia, ci saranno certi personaggi che appariranno e certi eventi che avranno luogo dentro la Fortezza: questi ne cambieranno l’architettura, ma non posso dire che sarà qualcosa di vasto.”

A Warner è stato anche chiesto un commento riguardo le differenti fazioni di Anthem: in che modo queste interazioni cambieranno la trama di gioco e quali vantaggi o svantaggi si avranno interagendo con esse?

Pare che si otterrà una reputazione completando gli obbiettivi, chiaramente anche a seconda di ciò che si fa. Interagendo con le fazioni, inoltre, si otterranno dei perk che possono essere sfruttati per potenziare la propria Javelin.

Inoltre, Warner afferma che l’inevitabile confronto tra Destiny e Anthem non lo preoccupa. Per quanto riguarda il matchmaking, BioWare promette che l’esperienza sarà positiva fin dall’inizio. Vi ricordiamo che Anthem sarà disponibile a partire dal 22 febbraio 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.