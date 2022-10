Fan di Apex Legends, segnatevi la data dell’1 novembre 2022 sul calendario: sarà questo il giorno in cui Respawn Entertainment ed Electronic Arts pubblicheranno il nuovo update del Battle Royale, Eclipse, che vi trasporterà direttamente su Broken Moon. Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito a una lunga presentazione da parte dello sviluppatore e ora siamo pronti a raccontarvi tutte le novità di questo sostanzioso aggiornamento.

Benvenuti a Broken Moon

Nell’universo di Apex Legends, Broken Moon è un progetto di terraforming commissionato dal Celo Recovery Council, come risultato di un impatto di una meteora avvenuto nel 2708. Con l’aiuto della Boreas Science Division, la luna è diventato abitabile nel 2715 e per riuscire a finanziare ancora di più la colonizzazione, il governo ha firmato un contratto con il Sindacato per portare i giochi di Apex proprio sulla luna.

In termini did imensioni, Broken Moon è decisamente simile a World’s Edge. Ci sono diversi tipi di terreni, alcuni extra terrestri e altri estremamente familiari. Sono presenti location come i giardini favolosi e le giganti macchine per terraformare. Presenti anche le zip line, che permettono di muoversi molto velocemente da una parte all’altra dell’anello. “Le zip line sono fantastiche e perfette per potersi muovere da un punto di interesse all’altro molto velocemente”.

Su Broken Moon sono stati aggiunti anche dei nuovi punti di interesse, raggiungibili appunto con le zip line, ovvero le teleferiche di cui abbiamo parlato poco sopra. I POI inediti sono decisamente grandi e offrono uno spot per l’atterraggio delle squadre molto comfortevole, dando loro il tempo di prendere il loot prima che inizi la caccia all’uomo.

Dai giardini ai grandi ambienti urbani

Chiaramente Broken Moon porta con sé una serie di nuove location decisamente interessanti da scoprire. Si passa dall’area della Stasis Net Array, che presenta una gigantesca struttura al centro con diverse vie di fughe fino all’Atmostations, che presente diversi edifici per la ricerca e che diventano un’ottima zona per atterare, con i giocatori che possono prendere d’assalto la struttura centrale. Il Perpetual Core resta sicuramente la nostra nuova zona preferite: un enorme fonte di energia per questa luna, che sarà scenario di grandi battaglie e atteraggi.

Non mancano ovviamente location più tranquille, come i Bionomics, con le loro strutture circolari e il gameplay che si concentra anche sui tetti. Gli Eternal Gardens offrono scorci invidiabili, con una gigantesca torre al centro che serve come memoriale per il tragico incidente avvenuto nel corso degli anni. Perfetti come crocevia per scappare o cambiare zona molto rapidamente.

E’ tutto qui?

Per il momento, sì. Non possiamo anticiparvi null’altro ancora per qualche giorno… siate pazienti! Apex Legends – Eclipse arriverà il 1 novembre 2022, per tutte le piattaforme. L’update sarà ovviamente gratuito e introdurrà i giocatori a questi nuovi, fantastici luoghi, oltre che a questo nuovo pezzettino di storia che si aggiunge alla, già corposa, lore del titolo.