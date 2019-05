Apex Legends: ecco i dettagli del primo torneo ufficiale

Gli sviluppatori di Apex Legends annunciano il primo torneo ufficiale. Le squadre in gara saranno 16 e possiamo trovare dei team noti nel mondo dell'esport.

Nonostante il battle royale sviluppato da Respawn Entertainment sia stato tanto molto criticato in quest’ultimo periodo a causa della mancanza di nuovi contenuti, gli sviluppatori hanno continuato a lavorare sodo per poter portare Apex Legends sotto una nuova luce. E questo possiamo notarlo grazie alla continua lotta contro i cheater e all’arrivo di nuovi contenuti che verranno introdotti nella Stagione 2, che si vocifera sarà svelata durante il corso dell’E3 2019.

Gli sviluppatori nel mentre non sono rimasti con le mani in mano e, oltre a sistemare alcuni dei problemi e bug scovati all’interno del gioco, hanno annunciato il primo torneo ufficiale organizzato da FACEIT, un’organizzazione inglese che organizza eventi esport. Il torneo, chiamato FACEIT Pro Serie: Apex Legends, vedrà la partecipazione e lo scontro tra 16 migliori team di giocatori al mondo. FACEIT ha annunciato che il torneo in questione verrà suddiviso in otto eventi, di cui il primo si svolgerà questo venerdì 31 maggio.

Le squadre attualmente confermate che prenderanno parte a questa competizione sono 14: 100 Thieves (Teenage, Lifted, JP2); CL Gaming; G2 Esports; Cloud 9 (Frexs, GregoFPS, Overpowered); compLexity (Gabeismon, Reptar, kyraig_); Dignitas (Mig_99, CrozzoR, Shurimawizard); FNATIC (iShiny, Cornpops, Muffinzz); Gen.G (Grimreality, dummy, silkthread); Misfits(Helping, Losido, Moose); NRG Esports (Dizzy, Ace, Mohr); T1 (Kurt, BcJ, ZerG); TSM(ImperialHal, ProdigyAces, TTHump); Immortals (Crust, Micah, Reyn); Team Liquid(Rogue, Flanker, Cali, Casper, geesh). Le altre due squadre accederanno tramite un sistema di qualificazione apposito, che vede attualmente 20 squadre iscritte.

Il montepremi per cui i 16 team ammonta a 50.000 dollari e sarà suddiviso tra tutti gli 8 eventi: il prize pool per ogni evento è di 5.000 dollari con un bonus finale di 10.000 dollari per il team che vincerà la competizione. Attualmente non sappiamo come verrà svolto l’evento, potranno essere utilizzati dei Server personalizzati dove tutti i team si affronteranno oppure nei Server pubblici, tenendo conto del punteggio basato sulle eliminazioni e sui posizionamenti.

Il torneo verrà trasmesso dal canale Twitch ufficiale di FACEIT che trovate direttamente qui. Vi ricordiamo che tutte le notizie legate ad Apex Legends le trovate nella nostra pagina dedicata.