Apex Legends Stagione 2, ecco le prime immagini e dettagli

Gli sviluppatori di Apex Legends mostrano le prime immagini e le prime informazioni per l'arrivo della Stagione 2. Maggiori dettagli verranno svelati all'E3

Nonostante le numerose critiche subite da parte dei proprio utenti, Respawn Entertainment non si è abbattuta e ha continuato a lavorare e a migliorare una delle sue ultime fatiche: Apex Legends. Adesso la software house, creatrice della saga Titanfall, condivide le prime informazioni riguardo alla Stagione 2 del battle royale: si tratta di un primo reveal, ma molti altri dettagli arriveranno durante il corso dell’EA Play che si svolgerà all’E3 2019.

Uno dei punti principali dei nuovi contenuti che saranno aggiunti in Apex Legends sarà quello di poter guadagnare maggiori punti esperienza, grazie all’introduzione di sfide giornaliere e settimanali che porteranno il giocatore a salire di livello più facilmente. Le sfide saranno in qualche modo simili a quelle introdotte da Fortnite e non sconvolgeranno il mondo di gioco, aumenteranno però il livello di sfida tra i giocatori.

Nella prima stagione di Apex Legends molti giocatori si sono lamentati dei pochi contenuti, motivo per cui la Stagione 2 porterà delle migliorie e aggiungerà dei premi più interessanti per il Battle Pass. I distintivi e i contatori delle statistiche verranno eliminati dal Battle Pass, lasciando così spazio a tre nuovi contenuti, che verranno specificati durante la diretta EA all’E3. Inoltre verranno introdotte 3 nuove skin leggendarie che saranno date in regalo a coloro che raggiungono determinati livelli di gioco.

Respawn Entertainment afferma inoltre che sta cercando di offrire un buon bilanciamento tra le Leggende e gli oggetti cosmetici. Una volta raggiunto il livello 100, sarà possibile sbloccare una skin arma unica, e si avrà anche la possibilità di sbloccare uno speciale “recolour” per tutti coloro che riescono a raggiungere il livello 110. Prima dell’arrivo della nuova stagione, però, in Apex Legends verrà introdotto un evento a tempo limitato conosciuto come La Caccia Leggendaria, che inizierà esattamente martedì 4 giugno e avrà una durata di due settimane.

Cosa ne pensate di queste novità? Siete soddisfatti delle novità della Stagione 2 annunciate fino a ora?