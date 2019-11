Apex Legends: un giocatore vince la partita in meno di un minuto

La durata di una partita di Apex Legends spesso cambia da diversi fattori, come il tipo e il livello di abilità dei giocatori o in che zona la mappa si restringe. Mentre alcune partite possono concludersi più rapidamente di altre, sarebbe inaspettato vedere la fine di una partita completa in meno di 10 minuti, figuriamoci in meno di un solo minuto; eppure è esattamente quello che è successo a un giocatore.

Questo è esattamente ciò che è accaduto all’utente di reddit ‘MrE011’, a cui è stata attribuita una vittoria dopo solamente 49 secondi dall’inizio di una partita in modalità Duo. Questo giocatore, a causa di un glitch di Apex Legends, si è ritrovato in una partita nella quale, oltre alla sua squadra, era presente solamente un altro avversario.

Mentre quello che è successo è ovviamente il risultato di qualcosa che non è andato proprio nel verso giusto all’interno del gioco, non è esattamente chiaro cosa sia successo all’altra squadra in quella partita, sempre se anche la presenza dell’altra squadra non fosse parte del glitch che ha permesso a MrE011 di vincere la partita più veloce in Apex Legends.

Indipendentemente da ciò, alla fine della partita, il giocatore ha ricevuto molto volentieri la vittoria e il gioco la ha aggiunta alle sue statistiche. Che ne pensate di questo curioso glitch che ha permesso a un giocatore di vincere così velocemente una partita? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.