Apex Legends, in arrivo l’evento Gran soirée

Come ben saprete a spartirsi il ricco panorama dei battle royale negli ultimi mesi sono Fortnite e Apex Legends, con il celebre titolo di Epic Games che continua a rimanere però, per quanto riguarda la base utenti, decisamente ancora avanti rispetto l’opera di Respawn Entertainment.

Apex Legends ha però tutta intenzione di ridurre ulteriormente il gap e, proprio con questo obiettivo in mente, il titolo dei creatori dei due Titanfall a breve accoglierà un nuovo evento dal nome Gran soirée.

L’evento in questione, che si terrà dal 14 al 28 gennaio, ci farà fare un tuffo nei magnifici anni ’20 e ci catapulterà all’interno di ben sette diverse modalità a rotazione, ognuna disponibile per due giorni.

Per l’occasione sono inoltre state modificate le sfide evento e ora sarà quindi possibile sbloccare le varie ricompense in diversi modi. Completando le sfide si riceveranno infatti dei punti e, più punti accumuleremo, più saremo i premi che potremo ricevere. Insieme a ciascuna modalità ci sarà un set di tre nuove sfide, per un valore totale di 1.000 punti. Respawn Entertainment ha inoltre pensato ad una ricompensa speciale per gli utenti più affezionati: chi proverà ogni singola modalità riceverà infatti uno speciale badge esclusivo. Trovate in ogni caso tutte le informazioni relative all’evento nella pagina dedicata.

Che ne pensate di questo particolare evento, quanto proposto questa volta da EA e Respawn è di vostro gradimento o Gran soirée non vi ispira invece particolarmente? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.