Apex Legends, svelata l’identità del nuovo eroe?

Un post sul profilo Twitter ufficiale del titolo ha molto probabilmente svelato l'identità del nuovo tanto atteso eroe di Apex Legends.

Come molti sapranno Apex Legends non se la sta purtroppo passando benissimo. Dopo uno straordinario boom iniziale che ha fatto preoccupare addirittura Fortnite, infatti, il titolo di Respawn Entertainment ha cominciato ad annaspare, vedendo i ricavi di EA passare dai 92 milioni di Febbraio ai 24 dello scorso Aprile. Una discesa decisamente considerevole.

Maggior indiziato di questo calo è, secondo la community del titolo, una costante mancanza di novità all’interno di Apex Legends. Oltre a dei classici oggetti cosmetici, infatti, il battle royale durante la sua prima season ha introdotto solamente un’arma ed un nuovo personaggio. Veramente poco, considerando soprattutto il supporto offerto da Epic Games al diretto concorrente.

https://twitter.com/PlayApex/status/1132053127547408384

Finalmente qualcosa sembra però muoversi dentro la software house e un nuovo personaggio pare oramai in procinto di essere buttato in mezzo alla mischia. L’identità di tale eroe è però attualmente sconosciuta, anche se un post sul profilo Twitter ufficiale del titolo ha probabilmente svelato qualche informazione in più sull’atteso annuncio.

Il nuovo personaggio di Apex Legends potrebbe essere il fratello di uno dei più amati eroi del titolo, Anita “Bungalore” Williams. Il post cita infatti il luogotenente Jackson Williams misteriosamente scomparso e racconta della disperata missione di ricerca del soldato. Che Jackson Williams possa quindi essere recuperato e diventare l’attesa novità di Apex Legends?

Molto probabilmente l’esordio del nuovo eroe del battle royale di Respawn Entertainment giungerà in concomitanza con il lancio della seconda stagione del titolo. Season 2 che dovrebbe essere presentata a giorni e che probabilmente si prenderà uno spazio all’interno dell’oramai prossimo EA Play.

Che ne pensate di questa indiscrezione, vi piacerebbe mettervi nei panni del luogotenente Jackson Williams o preferite qualcosa di diverso? Fateci sapere i vostri desideri nei commenti!