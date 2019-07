Apex Legends Preseason Invitational, annunciato il torneo eSport

Apex Legends, il nuovo e rivoluzionario Battle Royale di Respawn Entertainment sarà protagonista di un torneo eSport appena annunciato da EA e Respawn.

Apex Legends, il nuovo e rivoluzionario Battle Royale di Respawn Entertainment sarà protagonista di un torneo eSport appena annunciato da Electronic Arts e Respawn Entertainment: l’Apex Legends Preseason Invitational, che si svolgerà dal 13 al 15 settembre a Cracovia con un montepremi pari a 500.000 dollari.

Il nuovo battle royale, si sta facendo pian piano strada contro il suo eterno rivale Fortnite. Anche se quest’ultimo non ha affatto intenzione di cedere, riempiendo il gioco di nuovi contenuti e feature interessanti in maniera costante e continuativa, il team di Respawn Entertainment non vuole abbassare la cresta e continua ad avanzare a testa alta. Quest’ingresso di Apex Legends nel mondo eSport ne è la prova lampante.

“Agli albori della EA Competitive Gaming Division volevamo fare di ogni videogiocatore una star, creando una forma di intrattenimento che coinvolgesse milioni di sfidanti e spettatori” spiega Todd Sitrin, SVP e GM della EA Competitive Gaming Division. “Oggi accogliamo nel mondo competitive Apex Legends, uno dei titoli più celebri di sempre e che continua ad essere seguito da un’enorme community di appassionati in tutto il mondo. L’Apex Legends Preseason Invitational firma l’ingresso ufficiale del franchise negli esports”.

“Apex Legends presenta nel suo DNA profonde aspirazioni al mondo competitive e questo evento mostrerà il titolo al suo livello più alto.” dichiara Chad Grenier, Design Director. “Con questo torneo vogliamo fare un passo importante verso un’esperienza esportiva strutturata che metta al centro la community. Stiamo esplorando tutte le opportunità di divertimento per i partecipanti e gli spettatori, siamo ansiosi di vedere questo torneo prendere vita.”

Il torneo comincerà con una fase a doppia eliminazione, che manderà alcuni gruppi dal tabellone dei vincitori a quello dei perdenti, eliminando pian piano i restanti. Si continuerà con vari match fino ad arrivare agli ultimi 20 team, che si contenderanno il titolo ed il premio.

I videogiocatori possono iscriversi all’Apex Legends Preseason Invitational inviando una e-mail all’indirizzo apexlegendspreseason@ea.com indicando il proprio ID Origin e l’indirizzo e-mail associato. È già disponibile anche, il regolamento ufficiale per iscriversi al torneo.