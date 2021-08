Apex Legends: sviluppatore licenziato per vecchi post offensivi

Quello che stiamo vivendo è un periodo particolarmente caldo videoludicamente parlando. Oltre a tutta la serie di eventi estivi legati agli annunci più importanti per le varie compagnie, in questi mesi è scoppiato il caso Activision Blizzard, che ha portato a galla una situazione interna alla compagnia americana particolarmente negativa e delicata. Sembra però che che anche uno sviluppatore di Apex Legends, di recente, sia andato incontro ad una serie di guai che hanno portato Respawn Entertainment a licenziarlo dallo studio.

Si tratta di Daniel Klein, l’ormai ex lead game designer di Apex Legends che da quanto viene segnalato dalla redazione di Eurogamer.com è stato licenziato dal team di sviluppo Respawn Entertainment dopo che sono stati recentemente emersi dei post offensivi scritti dallo stesso sviluppatore in passato. Klein si è scusato per il linguaggio sessista e razzista che aveva utilizzato nei post, che da quel che dice, sarebbero stati scritti nel 2007.

“Recentemente mi sono trovato a confrontarmi con alcune terribili dichiarazioni che avevo scritto nel 2007 su un blog”, ha dichiarato Klein su Twitter un paio di settimane fa. “Mi prendo la piena responsabilità delle cose che ho scritto, e sono imbarazzato, triste e arrabbiato con il me stesso più giovane per aver dato forma a quelle cose. Spero sia ovvio che ad oggi non credo più a quel tipo di cose”.

I apologize unreservedly for what I said. The work to become a better human being continues until the day you die and I am committed to that work. — Daniel Zenon Klein (@danielzklein) July 27, 2021

Queste scuse però non hanno fermato Respawn Entertainment dall’allontanare l’ormai ex sviluppatore dallo studio di sviluppo in cui si occupava del battle royale di successo Apex Legends. Su questa situazione ha voluto dedicare un video su YouTube anche Thomas Smash, il quale ha provato ad andare un po’ più a fondo in questa storia non proprio felice per Klein.