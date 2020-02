Apex Legends: in arrivo la versione fisica dedicata ad Octnane

Apex Legends, il titolo battle royale di EA e Respawn Entertainment è riuscito ad assestarsi nel tempo, ritagliandosi una grossa fetta di videogiocato appassionati. Questo grazie a un supporto sempre molto attivo da parte di Respawn. Il team ha rilasciato costantemente diversi aggiornamenti che sono stati capaci di tenere alta l’attenzione della community sul titolo a un ritmo costante.

Uno degli aspetti più interessanti di Apex Legends sono sicuramente gli Eroi, i quali hanno un ruolo fondamentale all’interno dell’esperienza proposta dagli sviluppatori di Titanfall e di Star Wars Jedi Fallen Order. A conferma dell’importanza dei personaggi di questa IP, una nuova versione fisica dedicata ad Octane esta per essere rilasciata; dopo che in passato abbiamo già assistito alla messa in commercio delle versioni su: Lifeline e Bloodhound.

In the Arena, you're either predator or prey. 🕷 Sink your teeth into the Octane Edition, which includes the deadly Arachnoid Rush Octane skin, Arachnoid Charge Rifle skin, 1,000 Apex Coins, and more. 🕸: https://t.co/Rm3IY9lJ1Z pic.twitter.com/Aw3YNTsz8m — Apex Legends (@PlayApex) February 18, 2020

La nuova versione fisica di Apex Legends dedicata ad Octane conterrà diversi nuovi oggetti quali: una nuova skin per il personaggio e per la sua arma, 1.000 monete Apex insieme a diversi altri oggetti estetici. Al momento l’ultimo aggiornamento di Apex Legendes ha portato all’interno del battle royale l’evento dedicato a San Valentino.

Vi ricordiamo che Apex Legends è disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Origin), mentre la versione fisica dedicata ad Octane verrà rilasciata prossimamente per tutte le piattaforme già citate in precedenza. Cosa ne pensate della nuova versione fisica di Apex Legends? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.