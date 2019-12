Apex Legends: in arrivo la visuale in terza persona secondo un dataminer

Apex Legends, dopo un primo periodo travagliato, sembra essersi ripreso alla grande. Il gioco pare inoltre pronto, almeno stando agli ultimi rumor, a ricevere un cambiamento sostanziale: potrebbe essere in arrivo una nuova modalità in terza persona (ricordiamo che Apex Legends è uno sparatutto in prima persona).

Apex Legends è un prodotto di Respawn Entertainment, nota al mondo per la serie di Titanfall: la struttura da FPS non è quindi nuova ai fan degli sviluppatori, mentre una versione in terza persona sarebbe qualcosa di innovativo. Certo, Respawn ha da poco rilasciato Star Wars Jedi Fallen Order, ma per quanto in terza persona si tratta di un action, non di uno sparatutto.

L’informazione arriva da un dataminer di Apex Legends, That1MiningGuy, che ha scoperto dei file all’interno dell’opera che suggeriscono che tale modalità è in produzione. Non ci sono però informazioni su quando questa modalità potrebbe essere disponibile.

Ricordiamo inoltre che la presenza di questi file all’interno di Apex Legends non è da considerare come una conferma ufficiale: è sempre possibile che gli indizi portino ad altro oppure che si tratti di rimasugli di lavorazione che non avranno alcuna applicazione reale. Recentemente, ad esempio, con Fortnite si è scoperta l’esistenza di un “Pass Annuale 2020”, con tanto di descrizione del contenuto: Epic Games ha però confermato che si trattava solo di un’idea che si è deciso di non applicare.

Qualcosa di simile, quindi potrebbe accadere con Apex Legends. Detto ciò, non si tratta di una possibilità così remota. Gli amanti dei battle royale sono abituati alla terza persona: PUBG propone entrambe le visuali, mentre Fortnite è un puro TPS. Ora come ora, comunque, non ci rimane altro da fare se non attendere nuove informazioni a riguardo. Diteci, voi cosa ne pensereste?