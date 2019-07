App mobile: più di 39 miliardi di dollari spesi nel 2019, ad oggi

Il mondo delle app mobile permette di guadagnare cifre incredibili: ecco i dati dei primi sei mesi del 2019 per le app videoludiche e non.

Secondo quanto segnalato da un nuovo report di Sensor Tower, il mondo delle app mobile dell’App Store e di Google Play ha generato 39.7 miliardi di dollari durante la prima metà del 2019 (da qui in avanti PM19). L’aumento rispetto allo tesso periodo dello scorso anno è del +15.4%: nei primi sei mesi del 2018 (da qui in avanti PM18), infatti, la spesa totale degli utenti su entrambi gli store è stata di 34.4 miliardi di dollari.

I consumatori hanno speso un valore stimato di 25.5 miliardi di dollari sull’App Store di Apple durante la PM19, ovvero l’80% in più di quanto speso su Google Play (14.2 miliardi). L’app mobile non-gaming che ha generato più ricavi è Tinder: sommando entrambi gli store, ha generato 497 milioni di dollari per un aumento del 32% rispetto alla PM18. Al secondo posto troviamo Netflix con 399 milioni di dollari: l’app del colosso dello streaming era al primo posto nella PM18. Subito dopo troviamo Tencent Video con un valore totale di 278 milioni di dollari (fuori dalla Cina). Al quarto posto c’è iQIYI e al quindi YouTube.

Per quanto riguarda il lato videoludico, la spesa per le app mobile è aumenta dell’11.3% rispetto alla PM18, con un valore totale di 29.6 miliardi di dollari in entrambi gli store. L’aumento è sopratutto nel lato Google Play che ha visto una crescita del 16.8%, rispetto all’App Store che si è “accontentato” di un aumento del 7.8%. Gli utenti App Store hanno speso 17.6 miliardi, mentre quelli Google Play 12 miliardi.

Ecco la lista delle app mobile videoludiche di maggiore successo nella PM19:

Honor of Kings (Tencent): 728 milioni di dollari, esclusi i ricavi dagli store cinesi Android di terze parti;

Fate/Grand Order (Sony Aniplex): 628 milioni di dollari

Monster Strike (Mixi): 566 milioni di dollari

A seguire troviamo Candy Crush Saga e PUBG Mobile. Diteci, cosa ne pensate di questi dati? Anche voi siete grandi utilizzatori dei giochi mobile?