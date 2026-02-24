Arc Raiders continua la sua evoluzione come uno dei titoli di estrazione più interessanti del panorama attuale, e l'aggiornamento Shrouded Sky, rilasciato il 24 febbraio da Embark Studios, introduce uno dei cambiamenti ambientali più significativi dall'uscita del gioco. Dopo due settimane di eventi più tranquilli e un intervento diretto contro i comportamenti scorretti, il Rust Belt si trasforma: una violenta tempesta uragano si abbatte sulla mappa, ridisegnando radicalmente le condizioni di gioco sia dal punto di vista visivo che strategico.

La nuova condizione meteorologica denominata Hurricane non è puramente estetica: l'uragano impatta concretamente la visibilità dei giocatori e i loro movimenti, rendendo ogni sortita in superficie un calcolo di rischio ben più complesso rispetto al normale. Tuttavia, Embark ha bilanciato questa penalità con un incentivo significativo — la pioggia e il vento portano in superficie nuove casse di bottino finora sepolte, rendendo le uscite nella tempesta potenzialmente molto redditizie per i giocatori più audaci.

Sul fronte delle minacce, l'aggiornamento introduce due nuovi nemici Arc che si aggiungeranno stabilmente al roster del Rust Belt. I Firefly sono entità fluttuanti capaci di emettere fiamme, mentre i Comet si presentano come unità sferiche che agganciano i raiders ignari prima di esplodere. La combinazione di questi due nemici con la ridotta visibilità dell'uragano crea scenari tattici particolarmente ostici, dove l'identificazione delle minacce diventa critica quanto il combattimento stesso.

Sul fronte dei contenuti gratuiti, Embark ha reso disponibile un nuovo mazzo raider chiamato Surgeon, accessibile senza costi aggiuntivi. La novità forse più attesa dai giocatori è l'introduzione della personalizzazione della barba per il proprio personaggio — una funzionalità curiosamente assente al lancio. Una barba corta è disponibile da subito per tutti, mentre la barba completa è legata al mazzo Surgeon; tramite il negozio in-game sono acquistabili anche la barba corta e il baffo fitto.

L'aggiornamento porta con sé anche modifiche alla mappa Dam Battlegrounds, una nuova finestra per le spedizioni e nuovi pacchetti cosmetici. Il progetto Weather Monitoring System introduce, come da tradizione per Arc Raiders, una serie di obiettivi dedicati con ricompense esclusive. Embark ha inoltre pubblicato le note complete della patch, che documentano un nuovo ciclo di bilanciamento delle armi, correzioni di bug e ottimizzazioni varie — un passaggio fondamentale da consultare prima di lamentarsi delle prestazioni del proprio arsenale.