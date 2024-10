Arma 4: ecco la finestra di lancio ufficiale, ci sarà da aspettare tanto

Bohemia Interactive ha annunciato che il videogioco Arma 4 uscirà nel 2027 (le piattaforme dovrebbero essere ancora quelle annunciate nel 2022: PC e Xbox Series X|S). La rivelazione è avvenuta durante uno streaming per celebrare il 25° anniversario dello studio, con un breve messaggio apparso sullo schermo alla fine di un montaggio di gameplay.

L'annuncio ha colto di sorpresa i fan della serie Arma, considerata una delle migliori simulazioni militari per PC. Molti si aspettavano un'uscita più ravvicinata, dato che Arma Reforger era stato presentato come un "ponte" verso Arma 4. La lunga attesa di 4 anni ha suscitato qualche delusione nella community, pur non provocando reazioni particolarmente negative.

Arma si distingue per il suo realismo e l'immersione nell'esperienza di fanteria, oltre che per l'ampio supporto alle mod. Nonostante Arma 3 e Reforger abbiano ancora comunità attive, molti giocatori guardano con interesse al futuro capitolo.

Arma è considerata la serie di FPS militari più realistica

Al momento non sono stati rivelati dettagli sull'ambientazione o sulle novità di gameplay di Arma 4. È probabile che Bohemia cominci a condividere alcune informazioni nei prossimi mesi per mantenere alto l'interesse durante la lunga attesa.

La scelta di annunciare una data di uscita così lontana è insolita nel settore videoludico. Probabilmente lo studio ha voluto concludere le celebrazioni del suo 25° anniversario con un annuncio importante, nonostante i tempi dilatati.

Nel frattempo, i fan della serie potranno continuare a giocare ad Arma Reforger o esplorare altri titoli simili. La community resta in attesa di ulteriori dettagli su quello che si preannuncia come un capitolo molto atteso della storica serie di simulazioni militari.