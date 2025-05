Arriva il DualSense di Death Stranding 2 firmato da Kojima ed è spettacolare

Il mondo dei controller da gaming si arricchisce di una nuova esclusiva che desta particolare interesse non solo per il design, ma anche per il significato che porta con sé. La collaborazione tra PlayStation e Kojima Productions ha dato vita a un'edizione limitata del DualSense dedicata a Death Stranding 2, rappresentando un caso particolarmente raro nel panorama delle personalizzazioni ufficiali. A differenza della maggior parte dei controller in edizione speciale, solitamente riservati a titoli sviluppati da studi di proprietà di Sony, questa volta l'onore è stato concesso a un'opera esterna alla famiglia diretta PlayStation, sottolineando l'importanza strategica della partnership con Hideo Kojima.

Presentato dallo stesso leggendario game designer attraverso il blog ufficiale PlayStation, il nuovo controller si distingue per un design sobrio ma ricco di dettagli significativi. La colorazione principale è nera, con elementi arancioni strategicamente posizionati sul touchpad e sulle impugnature. Sul touchpad spicca il logo Drawbridge del gioco, mentre le impugnature sono decorate con numeri e codici a barre che richiamano i terminali utilizzati nel gioco per accettare le missioni di Sam. Sul retro, in elegante nero, è inciso il titolo completo "Death Stranding 2: On The Beach".

PlayStation ha sottolineato come ogni elemento del design sia stato attentamente sviluppato in stretta collaborazione con Kojima e il suo team, garantendo una perfetta coerenza con l'atmosfera e l'estetica del gioco. I preordini per questo pezzo da collezione inizieranno il 22 maggio 2025 alle 10:00 italiane, con un prezzo fissato a 84,99 euro.

Un'eccezione che conferma la regola

La scelta di dedicare un controller a Death Stranding 2 rappresenta una significativa eccezione alla prassi consolidata di Sony. Raramente titoli non sviluppati direttamente da studi first-party ricevono questo tipo di onore, il che testimonia il valore speciale che PlayStation attribuisce alla collaborazione con Kojima Productions. Prima di Death Stranding 2, pochi altri giochi "esterni" hanno ricevuto un trattamento simile: Monster Hunter Wilds è stato uno di questi, sebbene il suo controller e la cover PS5 abbinata siano stati commercializzati esclusivamente in Giappone.

Il caso di Helldivers 2 è emblematico di come queste decisioni vengano pianificate: nonostante l'enorme successo commerciale, il gioco non ha ricevuto un controller personalizzato al lancio, probabilmente perché nessuno aveva previsto l'impatto che avrebbe avuto sul mercato. Solo successivamente, nel corso del 2024, PlayStation ha deciso di creare un DualSense dedicato al titolo di Arrowhead Game Studios.

Con l'aggiunta di Death Stranding 2, la collezione di controller DualSense in edizione limitata di PlayStation continua a crescere, consolidando una strategia di marketing che trasforma questi dispositivi in veri e propri oggetti da collezione, capaci di raccontare visivamente l'identità dei giochi che rappresentano. Gli appassionati dell'universo creato da Kojima avranno così la possibilità di esplorare il sequel con uno strumento che non è solo funzionale al gameplay, ma rappresenta un'estensione tangibile dell'esperienza narrativa.