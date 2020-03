Artifact: Gabe Newell parla del nuovo progetto di Valve

Il gioco di carte Artifact non ha avuto il lancio che Valve si aspettava. Ma nonostante questo, la società non ha rinunciato al suo gioco da tavolo e pare stia lavorando a un nuovo progetto. Di quest’ultimo si dice che sarà molto corposo tanto da poter essere considerato il suo direttissimo sequel. Recentemente in un articolo apparso su Edge, il fondatore e CEO di Valve, il famosissimo Gabe Newell ha discusso del lancio non buono di Artifact ma soprattutto del nuovo progetto in cantiere.

Queste le parole di Gabe: “Con Artifact abbiamo fatto un esperimento e abbiamo ottenuto un risultato negativo. Ora, però, dobbiamo vedere se da quello abbiamo imparato qualcosa, e quindi riproveremo“ e poi ancora riferendosi al team di sviluppo interno: “è quello che stanno facendo col nuovo progetto che rilasceremo in futuro. Bisogna interrogarsi su cosa c’era di sbagliato in Artifact e correggerlo.”

Secondo quanto riferito da Gabe Newell, il team di sviluppo si sta interrogando per capire dove possa essere stato commesso l’errore ma allo stesso tempo ha ammesso che Valve intende, con convinzione, dare nuova linfa al gioco. Alcune voci di corridoio, hanno rivelato che il progetto in cantiere sarà molto massiccio e innovativo, tanto da poter essere considerato addirittura un sequel e non solo un semplice reboot.

Infine, Gabe ha detto che il progetto dovrà includere molte novità affinché possa giustificare la sua stessa esistenza. Per il momento, vi ricordiamo non è stata fissata alcuna data per il lancio dell’ipotetico reboot o sequel di Artifact. E voi cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a seguire le nostre pagine per tutte le eventuali prossime notizie relative ad Artifact.