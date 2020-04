Assassin’s Creed 2 sarà disponibile gratis su PC dalla settimana prossima

In questo periodo di pandemia Ubisoft si sta dimostrando una delle case di sviluppo maggiormente disponibili verso i giocatori. Dopo Rayman Origins e Child of Light, per citarne alcuni, la prossima settimana a essere disponibile gratuitamente sarà Assassin’s Creed 2. A differenza di altre offerte simili, il titolo non si potrà semplicemente giocare per un periodo di tempo limitato ma rimarrà in via permanente all’interno della libreria.

Assassin’s Creed 2 sarà disponibile su Uplay, la piattaforma di distribuzione digitale di Ubisoft. Come riportano due fonti su Twitter, ovvero Mydealz e l’insider Daniel Ahmad, il titolo sarà disponibile subito dopo Pasqua, ovvero nella giornata di mercoledì 14 aprile. Ahmad ha confermato, rispondendo a un utente di Twitter, che l’offerta sarà valida su tutti i mercati, compresi quello europeo ed italiano.

Assassin’s Creed 2 fu il capitolo che consacrò il successo della serie tra il grande pubblico proponendo un protagonista molto riuscito come Ezio Auditore e una storia epica tra le infinite bellezze architettoniche e artistiche del Rinascimento italiano. In tutto, l’avventura richiede circa 20 ore per essere completata nella storia principale e quasi il doppio per essere portata a termine con tutti gli obiettivi e i vari oggetti che è possibile collezionare.

In un periodo in cui gli spostamenti e soprattutto i viaggi non sono consentiti, Assassin’s Creed 2 può essere un’occasione anche per poter vivere in remoto città al momento distanti e in altrettanti lontani periodi storici. Ricordiamo che oltre a Firenze e Venezia del secondo capitolo, altri giochi della serie sono ambientati a Roma, Costantinopoli, Parigi e Alessandria d’Egitto, solo per citarne alcuni. Vi ricordiamo che per maggiori dettagli sui titoli Ubisoft disponibili in queste settimane potete vedere l’elenco completo giochi gratis causa coronavirus.