e dai, proprio quello che volevo giocare
Tanto sarebbe uscito una schifezza di sicuro, dovrebbero pensare seriamente di fare pochi giochi nuovi fatti bene e davvero interessanti.
Assassin's Creed anche basta, così come Far Cry.
BIsogna che prendano qualche rischio altrimenti chiudono
Dopo come è andato Prince of Persia meglio che si prendano tutto il tempo necessario
