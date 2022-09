In chiusura dell’Ubisoft Forward, il publisher e sviluppatore franco canadese ha avuto modo di presentare il prossimo passo dello sviluppo della serie di Assassin’s Creed. Lasciando da parte, almeno per un attimo, il nuovo capitolo Mirage, nel corso dei prossimi anni Ubisoft lavorerà a un vero e proprio progetto, che abbiamo imparato a conoscere grazie ai rumor come Infinity. Ebbene, oggi possiamo confermare che quei rumor e quei leak erano veri.

Il futuro della serie con Assassin’s Creed Infinity risulta essere un futuro molto diverso da quello che abbiamo conosciuto nel corso degli anni. Infinity sarà una piattaforma, che includerà una serie di esperienze dedicate. Le prime due sono ancora chiamate RED e Hexe. Le due esperienze ci porteranno in Europa e successivamente in Giappone.

RED sarà l’esperienza ambientata nel Giappone feudale e permetterà ai giocatori di vestire i panni di un vero e proprio shinobi. A differenza di Mirage, il gioco ci porterà indietro nel tempo, con un sistema di gioco che richiamerà i capitoli più moderni. Confermati, dunque, un gameplay con elementi RPG e tutte le varie caratteristiche che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni. Per quanto riguarda HEXE, il progetto sarà ambientato in Europa e sarà il capitolo più oscuro della serie, ma non ci è dato saperne di più.

“Infinity sarà un hub, che racchiuderà tutte le nostre esperienze, connettendo così i vari giocatori”, le parole di Ubisoft dichiarate a margine della presentazione. Le informazioni in merito sono però decisamente scarne e chiaramente servirà armarsi di tanta pazienza. HEX e RED sono infatti due esperienze decisamente lontane, che non verranno pubblicate almeno prima di due o tre anni. Il nostro consiglio è quello di rimanere sintonizzati per scoprire quando sarà il momento di mettere le mani su una nuova esperienza di gioco, decisamente intrigante, almeno sulla carta.