PS5 Pro potrebbe non uscire più quest'anno

PS5 Pro potrebbe non vedere la luce nel 2024. Secondo quanto suggerito dal noto leaker Tom Henderson su X, il lancio della console potenziata potrebbe non avvenire entro la fine di quest'anno come inizialmente previsto.

Rispondendo a una domanda su un possibile annuncio a settembre, Henderson ha lasciato intendere che il rilascio nel 2024 non è più così certo. Questo commento è particolarmente interessante, considerando che lo stesso Henderson aveva in precedenza indicato la fine del 2024 come periodo di lancio della PS5 Pro.

Le prime voci su una revisione hardware della PS5 risalgono a marzo 2023, quando Henderson rivelò che Sony stava lavorando a una versione potenziata con lancio previsto per fine 2024. Successivamente, a luglio dello stesso anno, emerse il nome in codice "Trinity" per il progetto, con una data di uscita fissata per novembre 2024.

Il futuro della PS5 Pro rimane incerto

Nonostante le specifiche tecniche trapelate nei mesi scorsi fossero state confermate da Henderson come autentiche, ora sembra che i piani interni di Sony possano essere cambiati. Resta da vedere se e quando vedremo effettivamente questa versione potenziata della PlayStation 5.

È possibile che il rimando potrebbe essere dovuto alla scelta di lanciarla con un gioco più "forte" dal punto di vista del marketing o comunque che possa attirare l'attenzione del pubblico.

Le presunte specifiche della PS5 Pro

Secondo le indiscrezioni, la PS5 Pro dovrebbe offrire:

Una GPU più potente con memoria più veloce, per un miglioramento del 45% nel rendering rasterizzato

con memoria più veloce, per un miglioramento del 45% nel rendering rasterizzato Un'architettura di ray tracing notevolmente migliorata, con prestazioni 2-3 volte superiori rispetto alla PS5 standard

Un'architettura di machine learning personalizzata capace di 300 TOPS (Trilioni di Operazioni al Secondo) a 8 bit

Una nuova tecnica di upscaling chiamata PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), basata su algoritmi di machine learning

La PSSR dovrebbe offrire prestazioni superiori rispetto alle tecnologie concorrenti come NVIDIA DLSS e AMD FSR, con un impatto minimo sulle risorse di sistema e senza necessità di addestramento specifico per ogni gioco.

Mentre attendiamo ulteriori sviluppi o comunicazioni ufficiali da parte di Sony, il futuro della PS5 Pro rimane avvolto nel mistero