Con una mossa a sorpresa, Ubisoft ha annunciato, attraverso un post su X, non solo che Assassin’s Creed Mirage è entrato in fase Gold ma che uscirà una settimana in anticipo rispetto alla data di lancio originariamente annunciata.

Assassin’s Creed Mirage arriverà nei negozi, fisici e digitali, il prossimo 5 ottobre. Una di quelle date da segnarsi sul calendario vista la rarità di un avvenimento del genere.

Per chi non è familiare con il linguaggio del settore, il passaggio di un gioco alla “fase gold” indica che lo sviluppo è stato portato a termine e che la versione finale del codice è pronta per essere inviata sia a chi si occuperà di produrne le copie fisiche, sia ai vari store digitali che sono adibiti a controllare il prodotto e a certificarlo. Questo passaggio segna, di fatto, l’ultimo passo prima che il gioco venga consegnato ai distributori che spediranno le varie copie in giro per il mondo.

Per chi si stesse chiedendo come mai, se la fase gold indica un prodotto finito, molti giochi presentano patch correttive che vengono scaricate automaticamente nei giorni antecedenti al lancio, la risposta è semplice: la fase gold indica che il prodotto è giocabile dall’inizio alla fine senza problematiche di sorta (e infatti quella è la versione che si troverà sulle copie fisiche) ma se il team di sviluppo nota delle sbavature sfuggite in fase di testing, grazie agli store digitali può preparare ulteriori correzioni di piccole dimensioni da applicare al proprio titolo, sotto forma di download, prima del giorno del lancio, fornendo un’esperienza ancor più ottimizzata e rifinita.

Al netto di questa breve spiegazione, vi ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Questo capitolo, inoltre, segnerà non solo un ritorno alle origini della serie ma, soprattutto, sarà un episodio dalle dimensioni più contenute e che si focalizzerà maggiormente sulla qualità rispetto alla quantità.