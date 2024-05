Magic The Gathering: 24 buste dell'espansione dedicata ad Assassin’s Creed! in sconto del 13%!

Assassin's Creed Shadows è finalmente realtà! E mentre aumenta il chiacchiericcio attorno ai nuovi personaggi giocabili, tra cui il samurai africano Yasuke, noi vi segnaliamo che, qualora siate fan sfegatati della serie Ubisoft, potreste voler approfittare di questa ottima offerta Amazon, che vi permetterà di acquistare un box speciale con 24 buste di carte dell'espansione di Assassin’s Creed di Magic The Gathering a soli 146,78€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di circa 168€! Si tratta, per altro, di un'offerta in preorder sull'edizione italiana che, come da calendariom si renderà poi disponibile il prossimo 5 luglio!

Espansione di Magic: The Gathering X Assassin’s Creed, chi dovrebbe acquistarla?

Questo box di Magic: The Gathering rappresenta un'opportunità imperdibile per gli amanti della saga di Assassin’s Creed e per i giocatori di Magic: The Gathering desiderosi di arricchire la propria collezione. Questo set è ideale per coloro che vogliono impreziosire il proprio mazzo con carte rare, foil luminose e meravigliose illustrazioni dal bordo alternativo che richiamano l'affascinante universo di Assassin’s Creed!

Ogni bustina ha una carta foil garantita, ed in aggiunta, avrete la possibilità di trovare carte esclusive con illustrazione estesa e senza bordo, rare e molto preziose, che vi permetteranno di impreziosire la vostra collezione, sia che siate fan della saga Ubisoft, che del mondo di Magic: The Gathering.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promozione, ricordandovi che si tratta di un preorder e che, in quanto tale, il prodotto acquistato non sarà inviato a casa vostra fino all'effettivo arrivo sul mercato, corrispondente, in questo caso, al prossimo 5 luglio.

