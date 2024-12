Assassin's Creed Shadows, arriva una vera e propria meccanica meme

Il prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, intitolato Shadows (acquistabile su Amazon), includerà la possibilità per i giocatori di eseguire la famosa "Naruto run". Lo ha confermato Jonathan Dumont, direttore creativo del gioco, in un'intervista a Entertainment Weekly.

Questa particolare tecnica di corsa, diventata un popolare meme online, consiste nel correre a tutta velocità con il busto inclinato in avanti e le braccia tese all'indietro. Il suo nome deriva dall'omonimo anime giapponese in cui viene spesso utilizzata dai ninja protagonisti.

L'inclusione di questo elemento nel gioco rappresenta un'interessante fusione tra la cultura pop contemporanea e l'ambientazione storica tipica della serie Assassin's Creed. Dumont ha dichiarato: "Abbiamo una corsa sui tetti che strizza un po' l'occhio a questo fenomeno".

Il gioco presenterà anche il personaggio di Naoe, una shinobi femminile descritta come "l'Assassino più veloce che abbiamo mai creato". Secondo Dumont, Naoe "corre super veloce e ha molti gadget per rimanere furtiva, così da non dover combattere spesso".

Assassin's Creed Shadows mira a offrire un'esperienza di gioco più fresca rispetto ai predecessori, con un focus particolare sulla velocità e la furtività. Il gioco introdurrà anche importanti cambiamenti al sistema di stealth rispetto ai capitoli precedenti della serie.

La trama del gioco seguirà le vicende intrecciate di Naoe e Yasuke, ove quest'ultimo non è altro che un leggendario samurai africano, sullo sfondo del turbolento periodo Sengoku in Giappone. I due protagonisti "scopriranno il loro comune destino mentre inaugurano una nuova era per il Giappone", come riporta la sinossi ufficiale di Ubisoft.

Inizialmente previsto per quest'anno, Assassin's Creed Shadows è stato posticipato al 14 febbraio 2025. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, promettendo di portare i giocatori in un'avventura che fonde elementi storici, mitologia ninja e riferimenti alla cultura pop contemporanea. Riuscirà questo nuovo capitolo a entrare nel cuore dei giocatori?