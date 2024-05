Assassin's Creed Shadows, ecco lo spettacolare trailer e prime informazioni

Ubisoft ha finalmente pubblicato il primo trailer ufficiale di Assassin's Creed Shadows, il nuovo capitolo della popolare serie Action, divenuta Action-RPG con Origins. Questo capitolo è ambientato nel Giappone feudale e manterrà le dinamiche open world ed esplorative della trilogia composta da Origins, Odyssey e Valhalla.

In Assassin's Creed Shadows, i giocatori possono scegliere di vestire i panni di Naoe o di Yasuke, ciascuno con abilità uniche e uno stile di gioco distintivo. Naoe eccelle nelle tecniche di infiltrazione, utilizzando luci, ombre e suoni per evitare di essere scoperta dai nemici. Le sue missioni richiedono precisione e astuzia, rendendo ogni movimento cruciale. Yasuke, d'altra parte, è un guerriero potente capace di affrontare gruppi di nemici con una precisione mortale. Le sue abilità di combattimento sono devastanti, permettendo ai giocatori di sperimentare scontri intensi e spettacolari.

Il gioco offre un vasto open world che si evolve con il tempo e le stagioni, portando in vita il Giappone feudale con un realismo di alto profilo. Le città-castello, i porti affollati, i tranquilli santuari e i paesaggi pastorali sono pensati per dare vita a un ambiente variegato.

Nel gioco ci saranno rinnovate meccaniche di esplorazione che permettono di costruire una rete di spie per scoprire nuove aree e dare la caccia agli obiettivi. Inoltre, i giocatori possono reclutare alleati con abilità specializzate per aiutare nelle missioni. La creazione di un nascondiglio personalizzabile consente di potenziare la propria rete e addestrare una nuova squadra. Dalla disposizione della base alle decorazioni, ogni giocatore può creare un rifugio unico da chiamare casa.

Per saperne di più e vedere il primo gameplay, non ci resta che attendere il prossimo Ubisoft Forward, programmato per il 10 giugno.

Il titolo sarà disponibile il 15 novembre 2024 per Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Edizioni

L'edizione standard di Assassin's Creed Shadows sarà disponibile a 79,99 € su piattaforme new-gen e 69,99 € su PC e Mac con Apple silicon tramite il Mac App Store. I fan che preordineranno il gioco riceveranno una missione aggiuntiva per ogni edizione preordinata. Ubisoft ha inoltre annunciato tre edizioni speciali: