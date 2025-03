Assassin's Creed Shadows: la mappa interattiva

Una delle peculiarità di Assassin's Creed Shadows risiede nella necessità di scoprire manualmente ogni angolo della mappa. L'esplorazione autonoma è, infatti, un elemento centrale dell'esperienza, obbligando i giocatori a muoversi attivamente nel mondo di gioco per svelare punti di interesse, collezionabili e attività. Questa scelta di design rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai capitoli precedenti della serie, dove l'attivazione dei punti panoramici rivelava automaticamente ampie porzioni di territorio.

Proprio per questo motivo scoprire davvero tutto può risultare alquanto difficile, e se volete completare il gioco al 100% (a tal proposito, qui trovate la nostra guida ai trofei completa) ci potreste mettere tantissimo tempo. Per questo motivo, la mappa interattiva è uno strumento a dir poco prezioso, con migliaia di riferimenti geografici già tracciati e pronti per guidare i giocatori attraverso l'affascinante scenario del Giappone medievale. Dalle missioni principali alle attività secondarie, dai tesori nascosti alle sfide speciali, nulla è stato tralasciato in questo strumento di navigazione a cui potete accedere semplicemente cliccando qui sotto.

VEDI LA MAPPA INTERATTIVA

Uno degli aspetti più apprezzabili della mappa interattiva è il sistema di filtri implementato, che consente di personalizzare la visualizzazione in base alle proprie esigenze di gioco. I collezionabili includono oggetti dal valore culturale unico come i Forzieri Leggendari, le Farfalle Origami, le Statue Jizo, i Sumi-e Leggendari, gli Oggetti di Valore, i Dipinti Kano, gli Stemmi Kamon e le Scoperte Culturali.

Per gli amanti delle sfide, le attività tracciate comprendono i Kofun, i Santuari, le Pagine Perdute del Tempio, il Kuji-kiri, i Kata, il Tiro con l'Arco a Cavallo e i Sentieri Nascosti. Non mancano le indicazioni per le principali locations come Castelli, Punti Panoramici, Kakuregas, Punti di Riferimento e Zone Ostili.

Completano il quadro i servizi disponibili nel mondo di gioco: Venditori di Equipaggiamento, Commercianti di Ornamenti e Mercanti Portuali. La sezione dedicata alle missioni traccia, invece, accuratamente sia le Quest della Storia Principale che le Missioni Secondarie e i Bersagli dei Contratti.