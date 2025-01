Assassin's Creed Shadows rinviato ancora una volta

Ubisoft ha annunciato l'ulteriore rinvio del lancio di Assassin's Creed Shadows dal 14 febbraio al 20 marzo. Il gioco sarà comunque disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PC, Mac e Luna.

La decisione di posticipare l'uscita di un mese è stata presa per consentire al team di sviluppo di incorporare meglio i feedback dei giocatori

Yves Guillemot, co-fondatore e CEO di Ubisoft, ha dichiarato: "Abbiamo fatto buoni progressi nelle revisioni strategiche e di esecuzione avviate alcuni mesi fa e siamo fiduciosi che questo posizionerà Ubisoft per un futuro più forte". L'azienda sta, inoltre, esplorando varie opzioni strategiche e finanziarie per massimizzare il valore dei suoi asset e franchise.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Marc-Alexis Cote, executive producer della serie Assassin's Creed, ha spiegato in un messaggio ai fan:

"Mentre abbiamo già fatto progressi notevoli, crediamo che alcune settimane aggiuntive siano necessarie per implementare quel feedback e garantire un'esperienza ancora più ambiziosa e coinvolgente sin dal primo giorno".

Il rinvio di Assassin's Creed Shadows sottolinea l'importanza che Ubisoft attribuisce al feedback della community e alla qualità del prodotto finale. Nonostante il ritardo, l'azienda rimane ottimista riguardo al potenziale del gioco e al suo impatto sul mercato.

Cote ha inoltre anticipato che "presto arriveranno ulteriori aggiornamenti" sul gioco, mantenendo alta l'attesa dei fan per quello che viene descritto come "l'opus più ambizioso del franchise Assassin's Creed".

Questo rinvio potrebbe influenzare le previsioni finanziarie di Ubisoft per l'anno fiscale in corso, ma l'azienda sembra confidare che la decisione porterà a risultati migliori nel lungo termine, sia in termini di qualità del prodotto che di soddisfazione dei giocatori.