Assassin’s Creed Unity in 8K e con Ray Tracing è incriticabile

Ultimamente i giocatori si stanno sbizzarrendo a riprendere alcuni dei giochi più popolari delle ultime generazioni riproponendoli con una veste grafica decisamente migliora. In questo caso un appassionato ha mostrato come appare il tanto criticato Assassin’s Creed Unity in 8K e con Ray Tracing.

Assassin's Creed: Unity (2014)

Il canale YouTube ‘Beyond The Hype’ ha recentemente pubblicato un video in 8K che mostra Assassin’s Creed Unity al massimo delle impostazioni grafiche e con la mod Ray Tracing Realistic Reshade. Il tutto risulta meraviglioso, con effetti di luce e riflessi che appaiono molto reali.

Sicuramente vi ricorderete i problemi e le critiche che ricevette Assassin’s Creed Unity nelle prime settimane di lancio, ma la creazione di questo utente è assolutamente incriticabile, soprattutto sotto l’aspetto visivo.

Con queste impostazioni Unity potrà finalmente brillare e portarci in una Parigi del 1300 a dir poco affascinante.