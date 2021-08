The Witcher 3 in 8K è uno spettacolo per gli occhi

Uno dei videogiochi più rappresentativi dello scorso decennio è sicuramente The Witcher 3 Wild Hunt, capolavoro fantasy di CD Projekt Red ispirato ai romanzi omonimi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Si sa che questi tipi di giochi attirano schiere di modder e perfezionisti che, per esercizio di stile o per divertimento, cercano le configurazioni più assurde per presentare il gioco al suo massimo splendore.

Stavolta è il caso di Digital Dreams, canale YouTube che ha mostrato The Witcher 3 in 8K con l’aiuto di oltre 50 mod, supportato dalla potenza di una Nvidia GeForce RTX 3090. Digital Dreams si è munito di una mod in beta testing dedicata all’impianto di illuminazione del gioco, chiamata Willy Wonka’s Lighting Mod. A differenza delle più popolari mod di reshading del Ray Tracing, la mod utilizzata dallo YouTuber è molto più leggera da sostenere per la GPU, al prezzo di minori e meno dettagliati effetti di post-produzione.

Ciò ha permesso a Digital Dreams di riuscire a sostenere altre 50 mod secondo quanto riporta il video, rendendo The Witcher 3 praticamente uno spettacolo puro per gli occhi. Il test dello YouTuber è stato eseguito a Kaer Morhen, celebre fortezza dove vengono addestrati i witcher sulle montagne del regno di Kaedwen. La lista completa delle mod utilizzate da Digital Dreams è presente sul portale di Nexus Mods, ordinate in 8 differenti file e visitabile (e scaricabile) da questo indirizzo. Si tratta di tutte modifiche legate al realismo della resa grafica e dell’illuminazione.

Mentre cercate di rifarvi ancora gli occhi guardando il video in alto di The Witcher 3, vi ricordiamo che di recente si è tenuto il WitcherCon che ha anticipato l’arrivo della seconda stagione della serie, oltre ad altre interessanti novità riguardo altri prodotti audiovisivi e nuovi DLC cosmetici per il videogioco. Nel frattempo CD Projekt Red, in teoria, starebbe lavorando a prossime iterazioni videoludiche della saga. Dopo la debacle mediatica di Cyberpunk 2077 è tuttavia plausibile che la loro campagna marketing risulti più contenuta e meno sensazionalistica.