Assassin’s Creed Valhalla, confermata progressione cross-platform

Volevate nuove funzioni? Assassin’s Creed Valhalla e altri titoli Ubisoft in arrivo supporteranno la progressione cross-platform al momento del lancio, grazie alla nuova piattaforma Ubisoft Connect, annunciata dalla società questa settimana. Ciò significa che i giocatori potranno spostare i propri salvataggi invece di ricominciare dall’inizio se passano a una piattaforma diversa. Mercoledì, Ubisoft ha annunciato la morte e la rinascita delle sue piattaforme Uplay e Ubisoft Club come Ubisoft Connect.

La nuova piattaforma verrà lanciata insieme a Watch Dogs: Legion il 29 ottobre e sarà disponibile su entrambe le console di nuova generazione o subito dopo il lancio. Sebbene Ubisoft Connect includerà la consueta struttura di ricompensa di Uplay, la sua più grande aggiunta è quella della progressione incrociata. Ubisoft Connect consentirà ai giocatori di prendere file di salvataggio da Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Riders Republic, così come i futuri giochi Ubisoft, su una piattaforma e trasferirli su un altro dispositivo.

“È anche un momento di transizione verso una nuova generazione di console e, grazie a Ubisoft Connect, i nostri giocatori avranno accesso alla progressione incrociata tra i dispositivi in ​​Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e Riders Republic, e intendiamo supportare il crossplay e progressione incrociata come standard nel maggior numero possibile di titoli futuri “, ha dichiarato Stephanie Perotti, vicepresidente dei servizi online di Ubisoft, in un’intervista al blog di Ubisoft.

Sembra quindi che il futuro della società sia molto ambizioso e sicuramente questo servizio permetterà a tanti giocatori che vogliono magari spostarsi in tutta comodità giocando ad Assassin’s Creed ovunque vogliono, lo faranno con più serenità avendo a disposizione il loro salvataggio ovunque essi vogliano. Voi invece cosa ne pensate di questo nuovo servizio del publisher francese, secondo voi vi sarà d’aiuto per il modo in cui videogiocate? Fatecelo sapere come sempre, nei commenti qui sotto!