Assassin’s Creed Valhalla getta le basi per i prossimi capitoli

Nel corso degli anni la serie di Assassin’s Creed si è leggermente discostata dalla strada intrapresa in origine, complice anche un’evoluzione dei videogiochi action in terza persona. Da diversi anni, infatti, tutti gli sviluppatori continuano ad inserire elementi da gioco di ruolo all’interno dei loro giochi e si tratta di una scelta che premia non solo le vendite ma anche i giudizi della critica specializzata. Ubisoft ovviamente questo lo sa bene ed è per questo che ha deciso di proseguire per questa via con uno dei suoi franchise di punta, ovvero la storia di Assassini e Templari.

Come riportato durante l’ultima conference call per azionisti e investitori, il publisher e sviluppatore franco canadese ha dichiarato che i prossimi giochi di Assassin’s Creed saranno costruiti con elementi dda gioco di ruolo. Un po’ come successo oramai con le ultime tre iterazioni della saga, ovvero Origins, Odyssey e Valhalla. Proprio da quest’ultimo verranno prese le fondamenta per poter costruire i prossimi titoli che vedranno la luce nel corso della nuova generazione di console.

Abbiamo dichiarato, in apertura della news, che questa è la strategia intrapresa oramai da qualche anno da parte del mercato. Anche Ubisoft questo lo sa bene, tanto da averla dichiarata proprio durante la call di presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo anno fiscale. In particolare, Assassin’s Creed Valhalla è stato uno dei lanci più importanti in termini finanziari per la serie, dunque è naturale che si proceda verso questo tipo di game design.

Allo stato attuale però (ed è bene ricordarlo) non c’è ancora un annuncio ufficiale da parte di Ubisoft in merito al prossimo Assassin’s Creed. La serie oramai non debutta più ogni anno e il tempo tra l’uscita di un capitolo e l’altro continua ad aumentare. Sarà così anche per il prossimo e considerando che Valhalla ha debuttato durante l’autunno del 2020 ci vorrà dunque ancora un po’ prima di scoprire quale sarà il prossimo capitolo della serie.