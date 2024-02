Assassin's Creed Valhalla a un prezzo sempre PIÙ BASSO! Su Amazon a soli 19€

Se non avete mai giocato Assassin's Creed Valhalla, rimediate subito approfittando dell'incredibile offerta Amazon attualmente in corso, che porta il prezzo a soli 18,90€ facendovi risparmiare il 62% sul prezzo consigliato di 49,99€. In questo capitolo della saga rivivrete la storia vichinga, muovendovi nei fiordi della Norvegia prima e nei regni d'Inghilterra poi.

Assassin's Creed Valhalla, chi dovrebbe acquistarlo?

Se amate l'universo di Assassin's Creed, o siete giocatori alle prime armi desiderosi di scoprirlo, Assassin's Creed Valhalla è perfetto e questa offerta è l'occasione che stavate aspettando. Un gioco che non può mancare nella vostra collezione, ideale per chiunque cerchi un'esperienza immersiva, arricchita da meccaniche RPG come l'albero delle abilità, che offre una profonda personalizzazione del personaggio.

La lama celata non sarà il vostro unico strumento per affrontare i nemici: potrete anche combattere come un vero vichingo, brandendo pesanti asce o armi di vario tipo in entrambe le mani. Il gioco vi assicura tantissime ore di divertimento, grazie all'esplorazione di ambienti ricchi di dettagli e alla possibilità di affrontare ogni sfida in maniera diversa, stealth oppure a viso aperto.

