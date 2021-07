Assassin’s Creed Valhalla, svelata la lista dei trofei della nuova espansione

Assassin’s Creed Valhalla è riuscito a convincere generalmente sia la critica che i giocatori appassionati alla serie. L’atteso arrivo di DLC per il titolo non ha potuto che far la felicità degli utenti, offrendo all’opera di Ubisoft contenuti sempre nuovi e un valido motivo per tornare a giocare, in attesa del prossimo Assassin’s Creed Infinity, che proietterà la saga verso un futuro molto differente. Oggi TrueAchievements ha pubblicato l’intera lista dei trofei dell’espansione L’assedio di Parigi, rivelandone la quantità e difficoltà.

Così come il precedente DLC anche questo prevede ben 9 nuovi trofei, sebbene i punti degli obiettivi su console Xbox sia leggermente superiore: L’ira dei Druidi permetteva di ottenere un GameScore di 210 punti, mentre l’attuale L’assedio di Parigi arriva fino a 260. Come possiamo vedere dalla descrizione dei trofei, possiamo aspettarci una difficoltà di ottenimento molto contenuta, dato che dovremo svolgere compiti come completare la campagna principale, conquistare tutti i nuovi territori o sconfiggere determinati boss.

Assassin’s Creed Valhalla: come accedere alla nuova espansione

Già da alcune ore sappiamo anche le modalità di accesso alle attività e regioni della nuova espansione, scoprendo anche che il livello minimo consigliato è di 200. I giocatori saranno quindi liberi di addentrarsi nelle aree de L’assedio di Parigi ben presto nella storia, ma con un Eivor di basso livello ci si potrebbe trovare in serie difficoltà nello sconfiggere alcuni boss. Per questo motivo, è bene completare prima la campagna principale ed eventualmente ottenere quanta più esperienza possibile prima di iniziare l’espansione.

L’unico vero requisito sarà quello di completare uno dei primi due filoni narrativi dell’Inghilterra, così come fu anche per L’ira dei Druidi che, di fatti, consigliava un livello minimo di 55. Sebbene gli utenti che avevano iniziato Assassin’s Creed Valhalla al dayone abbiano adesso un Eivor particolarmente potenziato, i nuovi giocatori potrebbero dover attendere un po’ prima di iniziare la nuova espansione. Ricordiamo che L’assedio di Parigi sarà disponibile dal 12 agosto 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.