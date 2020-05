Assassin’s Creed Valhalla: primo trailer gameplay mostrato all’Inside Xbox

Con l’Inside Xbox di questo pomeriggio è iniziata ufficialmente quella che sarà la fitta comunicazione estiva di Microsoft riguardo a Xbox Series X. Lo sapevamo da tempo, questo primo evento digitale si sarebbe focalizzato esclusivamente su quelli che saranno i videogiochi delle terze parti che arriveranno sull’Xbox di prossima generazione e Assassin’s Creed Valhalla sarà uno di questi.

Dopo essere stato presentato ufficialmente settimana scorsa, il nuovo titolo di Ubisoft si è finalmente mostrato in modo più concreto in questo Inside Xbox. Il filmato di gameplay mostrato ha messo in luce tutta una serie di situazioni che fanno intuire verso quali direzioni si sta evolvendo la saga di Assassin’s Creed giunta con questo nuovo capitolo direttamente nell’epoca dei vichinghi.

Il trailer gameplay ha dato molto spazio alle maestose ambientazioni vichinghe e ai miti della cultura del popolo di Eivor, il protagonista di questa nova storia. Il filmato non da respiro agli appassionati e passa in modo frenetico dal mostrare diversi campi di battaglia messi a ferro e fuoco dai combattimenti fino ad arrivare alle verdi praterie inglesi, facendo anche intravedere anche alcuni luoghi di culto della Gran Bretagna come Stonhenge.

Assassin’s Creed Valhalla è solo uno degli annunci fatti in questo primo appuntamento della campagna Xbox 20/20, ecco tutti gli altri titoli che sono stati presentati durante l’ultimo Inside Xbox. Vi ricordiamo che l’appuntamento digitale atteso per il mese di giugno si focalizzerà su Xbox Series X e i servizi di Microsoft, mentre a luglio sarà il momento di vedere a cosa stanno lavorando gli Xbox Game Studios. Cosa ne pensate del trailer di gameplay del nuovo Assassin’s Creed?