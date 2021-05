Assetto Corsa e fotogrammetria: fan ricrea le strade del suo paese

Assetto Corsa, il simulatore targato Kunos Simulazione ed edito da 505 Games, ha da sempre permesso all’utenza di dar spazio alla propria creatività. Nel giro di pochi anni, i modder hanno invaso il titolo con creazioni davvero sorprendenti, come tratti cittadini assurdamente simili a quelli reali. È il caso di un utente che, recentemente, ha ricreato le strade del proprio paese per utilizzarle all’interno del noto simulatore. Ciò che sorprende, però, è che per farlo ha utilizzato un programma di fotogrammetria.

ISavic, questo il nome del modder, ha girato per Knjazevac (Serbia) in bicicletta e munito di una GoPro per effettuare delle riprese. Successivamente, ha processato il tutto avvalendosi di Reality Capture, un programma fotogrammetrico. La conversione da immagini stereometriche in modelli 3D, ha richiesto all’utente cinque giorni di lavorazione: in primis, ha estratto un fotogramma su dieci per ottenere 4.000 immagini, poi ha costruito l’ambiente in parti, tramite inserimento manuale dei reference points.

Ovviamente, si tratta di un lavoro grezzo; ciononostante, l’utente è riuscito a dimostrare che creare mappe all’interno di Assetto Corsa, è letteralmente alla portata di chiunque! Potrete visionare il risultato ottenuto da ISavic grazie al video in calce alla notizia. Come sempre, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division.

Vi riportiamo di seguito, una breve descrizione del simulatore: “Questo non è soltanto un gioco, è una vera e propria simulazione di corsa. In collaborazione con le case automobilistiche più prestigiose, Assetto Corsa alza il tiro per il genere dei giochi di simulazione, ricreando il realismo puro della guida, con massima precisione in ogni aspetto. Usando una tecnologia Laserscan per ottenere il massimo della precisione, Assetto Corsa vanta 24 configurazioni su 15 circuiti leggendari, inclusi Silverstone, Nordschleife, Imola, Monza, Barcellona, Spa Francorchamps e Brands Hatch“.