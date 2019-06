Astral Chain, tutti i dettagli rivelati durante l’E3 2019

Durante il Nintendo Direct di questo E3 2019 sono stati svelati molti dettagli sull'interessantissimo ed intrigante Astral Chain.

Durante il Nintendo Direct appena conclusosi all‘E3 2019 c’è stato spazio anche per uno dei titoli third party più attesi perNintendo Switch. Stiamo infatti parlando di Astral Chain, attualmente in sviluppo presso la celeberrima software house Platinum Games.

Come potete osservare dal trailer qui sotto, il titolo è decisamente in ottima forma e promette di rivelarsi come una delle più gradevoli sorprese dei prossimi mesi.

Astral Chain getta subito i giocatori nel bel mezzo della mischia, in una terra minacciata da un’invasione extra-dimensionale. Gli antagonisti, che prendono il nome di Chimere, stanno infatti distruggendo il nostro pianeta e trascinando l’intera umanità nella loro dimensione. Attraverso il controllo neurologico di alcune di queste amenità saremo quindi chiamati a respingere l’invasione e salvare ancora una volta la razza umana.

Nel corso del Nintendo Direct è inoltre stata annunciata la collector edition del titolo contente un artbook di ben 152 pagine, un pannello illustrato e la colonna sonora fisica del titolo. Astral Chain uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 30 Agosto 2019.

Che ne pensate dei dettagli svelati sull’intrigante Astral Chain durante il Nintendo Direct di questo E3 2019? Il titolo titolo di Platinum Games ha attirato la vostra attenzione? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti.