Astro Bot Rescue Mission: Sony sta regalando il titolo ad alcuni utenti

Sony ha deciso dal nulla di regalare ad alcuni utenti selezionati l'ottimo Astro Bot Rescue Mission: vi consigliamo di controllare la vostra mail!

A quanto pare negli ultimi giorni Sony sta inviando ad alcuni utenti selezionati un codice gratuito per Astro Bot Rescue Mission, il tutto in modo completamente gratuito. Non è chiaro il perchè di questo regalo ma già diverse segnalazioni a riguardo sono giunte da numerosi utenti in giro per il mondo.

Purtroppo non è stato specificato in alcun modo neanche cosa ci sia da fare per diventare dei potenziali candidati a ricevere il titolo e non si sa quindi se esso è distribuito gratuitamente in modo casuale o se invece è prima appunto necessario avere dei prerequisiti. Quello che possiamo consigliarvi di fare è però di dare un’attenta occhiata alla vostra mail.

Nonostante una durata fin troppo breve Astro Bot Rescue Mission è molto probabilmente uno dei titoli migliori per PS VR. Come testimonia infatti anche la nostra recensione, che potete trovare qui: “Astro Bot Rescue Mission è un successo di colori e genuinità, un platform che riesce a regalare alcune ore di sano divertimento e spensieratezza a grandi a piccini; l’ottimo design artistico, insieme al comparto tecnico curato, dà un tocco di personalità al titolo di Japan Studio, che, pur risultando un filo un troppo breve e lineare, sceglie di evitare meccaniche complesse, puntando invece sul portare quella fantasia e quello spirito giocoso tanto caro al genere anche in realtà virtuale, offrendo ai possessori di PS VR un gioco divertente e sempre accessibile.”

Che ne pensate di questa notizia, avete già controllato la mail? Avete già acquistato in passato Astro Bot Rescue Mission o il regalo di Sony vi farebbe proprio comodo? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!