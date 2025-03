Non perdere il bundle PS5 Digital Edition + Astro Bot, disponibile DA OGGI!

Se state cercando il modo perfetto per entrare nel mondo PlayStation 5 con un'offerta imperdibile, il bundle PS5 Digital Edition + Astro Bot disponibile su PlayStation Direct a soli 399,99€ è l'occasione giusta. Con un risparmio di 119,99€ rispetto all'acquisto separato dei due prodotti, si tratta di un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Bundle PS5 Digital Edition + Astro Bot, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa PS5 Digital Edition offre tutta la potenza della nuova generazione in un formato slim, elegante e compatto, con un SSD da 1 TB che garantisce caricamenti ultra rapidi e prestazioni di gioco senza compromessi. La tecnologia ray tracing porta le luci e le ombre a un livello di realismo straordinario, mentre il supporto per 4K e HDR assicura immagini dettagliate e colori vibranti. Inoltre, la frequenza dei fotogrammi fino a 120 FPS con output a 120 Hz offre un'azione fluida e coinvolgente.

Incluso nel pacchetto, il controller wireless DualSense offre un'esperienza di gioco rivoluzionaria grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, che permettono di percepire fisicamente ogni azione nel gioco. Il tutto è accompagnato dalla tecnologia Tempest 3D AudioTech, che garantisce un audio immersivo per un'esperienza davvero completa.

Ma il vero pezzo forte di questo bundle è Astro Bot, un'esclusiva PlayStation che vi trasporterà in un'avventura spaziale ricca di azione e divertimento. Dopo che la Nave Madre PS5 è stata attaccata, Astro deve partire per la sua missione più grande di sempre per salvare l'equipaggio disperso. Grazie ai nuovi potenziamenti, come pugni potenziati e razzi a molla, potrete affrontare ogni sfida con dinamismo e creatività.

Con questo bundle esclusivo, potrete godervi il massimo dell'innovazione PlayStation 5 fin dal primo momento, senza costi aggiuntivi per giochi o accessori. Non lasciatevi sfuggire questa offerta limitata: acquistate ora su PlayStation Direct e preparatevi a un'esperienza di gioco senza precedenti!

