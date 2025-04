Astro Bot trionfa ai BAFTA: ecco tutti i vincitori

Astro Bot continua a conquistare l'industria videoludica con il suo fascino universale. La piccola creatura robotica di Team Asobi sta ridefinendo gli standard del platform moderno, aggiungendo nuovi riconoscimenti a una bacheca già stracolma di trofei. Durante la recente cerimonia dei BAFTA, tenutasi ieri sera, l'esclusiva PlayStation 5 ha completato un'impresa straordinaria: cinque nomination trasformate in altrettante vittorie, incluso il prestigioso premio come miglior gioco dell'anno. Un risultato che conferma quanto questa avventura colorata e tecnicamente sopraffina abbia saputo conquistare sia la critica specializzata che il pubblico di ogni età.

La British Academy of Film and Television Arts ha incoronato Astro Bot con ben cinque riconoscimenti durante la sua cerimonia annuale dedicata ai videogiochi. Il titolo di Team Asobi non ha lasciato nulla al caso, aggiudicandosi i premi per la migliore animazione, il miglior audio, il miglior design di gioco, il miglior gioco per famiglie e, ciliegina sulla torta, il titolo di miglior gioco in assoluto. Un poker d'assi che testimonia l'eccellenza di un'opera capace di brillare in ogni suo aspetto.

Mentre Astro Bot dominava la scena, altri titoli di rilievo hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Ecco la lista completa:

Animazione – Astro Bot

Realizzazione artistica – Neva

Realizzazione audio – Astro Bot

Miglior gioco – Astro Bot

Gioco britannico – Thank Goodness You're Here!

Gioco d'esordio – Balatro

Gioco in evoluzione – Vampire Survivors

Famiglia – Astro Bot

Premio alla carriera – Yoko Shimomura

Gioco oltre l'intrattenimento – Tales of Kenzera: Zau

Game design – Astro Bot

Multigiocatore – Helldivers 2

Musica – Helldivers 2

Narrativa – Metaphor: ReFantazio

Nuova proprietà intellettuale – Still Wakes the Deep

Interprete in un ruolo da protagonista – Alec Newman (Still Wakes the Deep)

Interprete in un ruolo di supporto – Karen Dunbar (Still Wakes the Deep)

– Karen Dunbar (Still Wakes the Deep) Realizzazione tecnica – Senua's Saga: Hellblade II

Tornando al vincitore del miglior gioco, l'impatto culturale del piccolo robot è talmente significativo che il responsabile di PlayStation Productions ha recentemente confermato che si sta "assolutamente" lavorando per portare Astro Bot sul grande schermo. Un'evoluzione logica per un personaggio che ha tutte le carte in regola per diventare una nuova icona dell'intrattenimento, capace di trascendere i confini del medium videoludico.

Il verdetto della critica specializzata parla chiaro: con un punteggio medio del 95% su Open Critic, basato su oltre 170 recensioni, Astro Bot si colloca nella categoria "Mighty", riservata solo alle eccellenze assolute. Un consenso unanime che conferma come questo platform tridimensionale abbia saputo elevare il genere a nuove vette, sia dal punto di vista del gameplay che della realizzazione tecnica.