A soli 31€, questa console ti promette ore di svago! Ti sembra incredibile?

Oggi, quando si parla di console portatili, vengono subito in mente dispositivi come Steam Deck, Nintendo Switch o Lenovo Legion Go. Tuttavia, se siete nostalgici dei tempi passati e volete rivivere l'esperienza delle console portatili in stile retrò, sappiate che è ancora possibile. Grazie alle offerte di benvenuto su Aliexpress, potete acquistare questo modello a soli 31,88€. Compatta, tascabile e con oltre 15.000 giochi inclusi, è un'occasione imperdibile a questo prezzo.

Boyhom R36S, chi dovrebbe acquistarla?

La Boyhom R36S è un dispositivo ideato per gli appassionati del retrogaming che cercano un'esperienza di gioco portatile arricchita da oltre 15.000 giochi preinstallati. La varietà di titoli disponibili soddisfa un ampio spettro di gusti, spaziando dai classici arcade agli RPG, garantendo così intrattenimento per ore. Gli amanti della nostalgia saranno particolarmente colpiti dalla presenza di 21 emulatori che permettono di rivivere le emozioni dei giochi delle vecchie console.

La risoluzione dello schermo di 640x480 e la dimensione di 3,5 pollici offrono un compromesso ottimale tra portabilità e qualità visiva, rendendo la Boyhom R36S il compagno di viaggio ideale per chi non vuole rinunciare ai propri giochi preferiti, anche in movimento. Inoltre, grazie al suo sistema operativo Linux open source, la Boyhom R36S rappresenta una scelta eccellente anche per gli utenti più esperti che desiderano personalizzare e sperimentare con il software del dispositivo.

Lo schermo IPS garantisce angoli di visione ottimali e colori vividi, elevando l'esperienza di gioco a standard di qualità superiori. Per coloro che cercano un dispositivo portatile, ricco di giochi e con possibilità di personalizzazione, la Boyhom R36S si conferma una scelta vincente. L'offerta abbraccia non solo gli amanti del retrogaming ma anche i tecnici e i creativi che amano immergersi nelle potenzialità dell'open source e della modifica software.

