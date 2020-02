Atomic Heart torna a mostrarsi con un nuovo teaser ufficiale

Giusto qualche giorno gli sviluppatori di Atomic Heart, sono tornati a parlare del proprio primo progetto tornando a mostrarci il particolare FPS in un video diario. Sul proprio canale YouTube, i ragazzi di Mudfish hanno raccontato qualcosa in più sul titolo, dichiarando tra le altre cose, che si tratterà di un titolo più incline ad un immersive sim alla Prey o Bioshock piuttosto che a un FPS con elementi da gioco di ruolo.

A distanza di pochissimi giorni, Atomic Heart torna a mostrarsi nuovamente grazie al teaser ufficiale. Questa volta il video si apre mostrandoci un’ambientazione nuova che fa da sfondo ad un enorme verme robotico che attraversa il cielo. Il teaser di circa 50 secondo continua in seguito a mostrarci il punto forte della produzione, un art design particolarmente ispirato e macabro che si fonde a un contesto sci-fi del quale però mancano ancora molti dettagli da approfondire.

Esattamente come nel video diario, anche il nuovo teaser ci permette di dare uno sguardo a quello che sarà il gameplay di Atomic Heart, che non si concentrerà solamente sull’utilizzo di armi da fuoco, ma si vede chiaramente come saranno parte fondamentale dell’interazione sezioni di melee con armi contundenti.

In questo momento mancano ancora alcune informazioni sul titolo, compresa la data di uscita, ma se i ragazzi di Mudfish si sono decisi a rilasciare due nuovi video dopo tanto tempo dal primo annuncio, siamo sicuri che di Atomic Heart ne sentiremo parlare sempre più durante il prossimo futuro. Cosa ve ne pare del nuovo teaser di Atomic Heart?