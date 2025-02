Ti è piaciuto Avowed? Ecco 5 giochi che dovresti provare

Chi ha appena concluso la propria avventura tra le terre magiche di Avowed si trova davanti a un dilemma ormai familiare: quale mondo esplorare dopo? Il recente successo di Obsidian Entertainment ha, infatti, riacceso l'appetito per i giochi di ruolo fantasy, soprattutto quelli che combinano ambientazioni dettagliate, combattimenti dinamici e una narrazione stratificata. La buona notizia è che il panorama videoludico offre diverse esperienze capaci di colmare quel vuoto, alcune delle quali potrebbero sorprendere anche i veterani del genere.

Di seguito, quindi, vi elenchiamo 5 giochi che dovreste provare se avete apprezzato e finito Avowed!

Pillars of Eternity

Prima di cercare altrove, è fondamentale fare un passo indietro nel tempo e scoprire dove tutto è iniziato. Pillars of Eternity non è semplicemente "simile" ad Avowed - ne rappresenta le fondamenta narrative e concettuali. I due titoli condividono lo stesso universo, quello di Eora, con la sua complessa teologia, le sue tensioni politiche e il suo ricco substrato culturale. Chi è rimasto affascinato dalle divinità, dalle fazioni e dalle creature di Avowed troverà in questo CRPG del 2015 l'origine di molti degli elementi che ha imparato ad apprezzare.

Nonostante la diversa prospettiva di gioco - isometrica anziché in prima persona - Pillars of Eternity offre la scrittura sofisticata tipica di Obsidian, arricchita da personaggi memorabili e dilemmi morali complessi. È come leggere il romanzo che ha ispirato il film che avete appena visto: un'esperienza diversa ma complementare, capace di aggiungere profondità a quanto già conosciuto.

Baldur's Gate 3

Sarebbe impossibile parlare di RPG contemporanei senza menzionare Baldur's Gate 3. Il capolavoro di Larian Studios ha ridefinito gli standard del genere, spingendo l'asticella della libertà di approccio e delle conseguenze narrative a livelli mai visti prima. Mentre Avowed adotta un'impostazione più guidata, entrambi i titoli condividono un'attenzione maniacale ai dettagli del worldbuilding e alle relazioni tra personaggi.

Chi cerca invece qualcosa di più vicino all'esperienza Obsidian dovrebbe volgere lo sguardo a The Outer Worlds, precedente titolo dello studio che, pur ambientato in un futuro distopico dominato da corporazioni, condivide con Avowed molte meccaniche di gioco e la stessa struttura a "open areas" interconnesse. I sistemi di dialogo, il design delle missioni e soprattutto la caratterizzazione dei compagni rivelano immediatamente la firma dello stesso team creativo.

The Outer Worlds

The Outer Worlds è un'avventura fantascientifica che ti catapulta in una colonia spaziale gestita da corporazioni interplanetarie, dove il confine tra utopia e distopia è sorprendentemente sottile. Sviluppato anch'esso da Obsidian Entertainment, questo gioco di ruolo in prima persona ti offre una libertà di scelta senza precedenti e una narrazione ricca di umorismo nero e critica sociale.

Ti risvegli dall'ibernazione a bordo di una nave coloniale dispersa, ritrovandoti in un sistema solare chiamato Halcyon, dominato da un'oligarchia aziendale. Dovrai esplorare pianeti e stazioni spaziali, interagire con fazioni in lotta per il potere e prendere decisioni che influenzeranno il destino della colonia. Il gameplay combina combattimenti incalzanti con sezioni di dialogo e risoluzione di missioni, offrendoti un'ampia gamma di opzioni per affrontare le sfide. Potrai personalizzare il tuo personaggio, scegliere le tue abilità e reclutare compagni con personalità uniche, ognuno con la propria storia e motivazioni.

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim è un'epopea fantasy che ti trasporta in un mondo vasto e maestoso, dove draghi leggendari solcano i cieli e antiche profezie si avverano. Sviluppato da Bethesda Game Studios, questo gioco di ruolo open-world è un'esperienza immersiva che ti permette di plasmare il tuo destino in un regno di avventura senza limiti - non per nulla tutti paragonano Avowed a questo titolo.

Nei panni del Sangue di Drago, un eroe dotato di poteri soprannaturali, dovrai affrontare una minaccia imminente: il ritorno di Alduin, il Divoratore di Mondi, un drago leggendario che minaccia di distruggere Skyrim. Esplorerai terre selvagge e città vivaci, incontrerai personaggi memorabili e prenderai decisioni che influenzeranno il corso della storia.

Il gameplay di Skyrim è un mix di combattimento, esplorazione e interazione con l'ambiente, offrendoti un'ampia gamma di opzioni per affrontare le sfide. Potrai personalizzare il tuo personaggio, scegliere le tue abilità e specializzazioni, e decidere se seguire la via del guerriero, del mago, del ladro o di una combinazione di queste.

Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Inquisition è un'epica avventura fantasy che ti immerge in un mondo dilaniato da conflitti e misteri, dove il destino del Thedas è nelle tue mani. Sviluppato da BioWare, lo studio dietro la celebre serie Mass Effect, questo gioco di ruolo open-world ti offre una storia avvincente, personaggi indimenticabili e un sistema di combattimento strategico.

Nei panni dell'Inquisitore, un eroe destinato a guidare l'Inquisizione, dovrai ristabilire l'ordine in un mondo sull'orlo del collasso. Un cataclisma ha aperto una breccia nel velo che separa il mondo dei vivi dal Fade, un reame popolato da demoni e spiriti corrotti. Esplorerai vasti territori, stringerai alleanze con fazioni diverse e prenderai decisioni che influenzeranno il futuro del Thedas.

Il gameplay di Dragon Age: Inquisition è un mix di combattimento tattico, esplorazione e interazione con i personaggi. Potrai personalizzare il tuo Inquisitore, scegliere la tua classe e specializzazione, e reclutare compagni con personalità uniche e storie coinvolgenti. Il sistema di combattimento ti permette di pianificare le tue strategie, sfruttando le abilità dei tuoi compagni e l'ambiente circostante.