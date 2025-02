Avowed | La guida completa

Avowed (acquistabile su Amazon) è un atteso gioco di ruolo in prima persona (RPG) sviluppato da Obsidian Entertainment, lo stesso studio dietro titoli acclamati come The Outer Worlds e la serie Pillars of Eternity. Ambientato nel mondo fantastico di Eora, lo stesso universo di Pillars of Eternity, Avowed promette un'esperienza ricca di narrazione, scelte morali complesse e un combattimento versatile Con una forte enfasi sull'esplorazione e sulla personalizzazione del personaggio, il gioco offre ai giocatori la possibilità di immergersi in un mondo ricco di possibilità, pieno di misteri e ovviamente... pericoli

In Avowed, interpretate un inviato dell'Impero Aedyr, incaricato di indagare su una minaccia oscura che incombe sulla terra di Living Lands. Con una vasta gamma di armi, magie e abilità a vostra disposizione, dovrete affrontare nemici potenti, stringere alleanze e prendere decisioni che influenzeranno il destino del mondo. Che voi preferiate un approccio diretto o più stealth, Avowed vi offre la libertà di giocare come preferite, con un sistema di progressione che si adatta al vostro stile.

In questa guida completa vi offriremo tutto ciò che serve per affrontare al meglio questa avventura, con le guidi principali legate al gioco e i suggerimenti più importanti.

(La guida è in ancora in aggiornamento)

Indice

Recensione

Requisiti PC

Guida ai Trofei/Obbiettivi

Guida i Totem

Guida alle Mappe del Tesoro

Guida agli insediamenti Pargrum

Consigli utili per affrontare al meglio Avowed

Scegliete con cura il vostro stile di gioco

Avowed offre una grande flessibilità nella creazione del personaggio e nello sviluppo delle abilità. Prima di iniziare, riflettete sul tipo di esperienza che desiderate vivere: preferite un guerriero potente, un mago versatile o un abile ladro? Ogni scelta influenzerà il modo in cui affrontate i combattimenti e le interazioni con il mondo. Sperimentate diverse combinazioni di armi e magie per trovare quella che più si adatta al vostro stile.

Esplorate ogni angolo

Il mondo di Avowed è ricco di segreti, oggetti nascosti e missioni secondarie che arricchiscono la trama principale. Prendete il tempo per esplorare ogni area, parlare con gli NPC e investigare su ogni dettaglio. Spesso, le ricompense più preziose si trovano nei luoghi meno ovvi.

Prestate attenzione alle scelte

Avowed è un gioco in cui le vostre decisioni hanno conseguenze (e anche importanti). Le vostre azioni e dialoghi possono influenzare le relazioni con i personaggi, l'andamento della trama e persino il finale del gioco. Pensate attentamente prima di agire e considerate le possibili ripercussioni delle vostre scelte.

Sfruttate il sistema di crafting

Il gioco include un sistema di crafting, non trascuratelo. Creare oggetti, migliorare le armi e preparare pozioni può darti un vantaggio non da poco, specialmente nelle fasi più avanzate del gioco. Raccogliete risorse durante le esplorazioni e sperimentate con le ricette disponibili. Per creare armi più potenti o armature più performanti, i materiali sono essenziali.

Imparate a conoscere i nemici

Ogni nemico in Avowed ha punti di forza e debolezze specifiche. Osservate i loro schemi di attacco e adattate le strategie di conseguenza. Usate magie e armi efficaci contro determinati tipi di nemici per massimizzare i danni e sopravvivere agli scontri più difficili.

Non trascurate le missioni secondarie

Le missioni secondarie non sono solo un modo per guadagnare esperienza e oggetti, ma spesso aggiungono profondità alla storia e al mondo di gioco. Alcune di esse possono persino influenzare la trama principale, quindi non limitatevi a seguire solo la missione principale.

Salvate spesso (esagera)

Avowed è un gioco complesso e imprevedibile. Salvate spesso il progresso di gioco, specialmente prima di decisioni importanti o di combattimenti impegnativi. Questo vi permetterà di tornare indietro se le cose non vanno come previsto senza perdere troppo tempo.

Interagite con i compagni

Se il gioco include compagni di viaggio, non sottovalutate l'importanza di interagire con loro. Ogni compagno ha una propria storia, motivazioni e abilità uniche che possono arricchire la vostra esperienza di gioco. Costruite relazioni forti con loro per sbloccare dialoghi e abilità speciali.

Divertitevi e sperimentate

Ricordate che Avowed è un gioco pensato per essere vissuto e goduto. Non abbiate paura di sperimentare con diverse strategie, stili di gioco e scelte narrative. Ogni partita può essere unica, quindi lasciate che la vostra curiosità e creatività vi guidino.

Con questi consigli, sarete senz'altro pronti ad affrontare le sfide di Avowed e a immergervi completamente nel suo affascinante mondo. Buona avventura!