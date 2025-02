Avowed supera Indiana Jones attirando sempre più giocatori

Le performance di lancio dei titoli Xbox first-party stanno ricevendo particolare attenzione dagli analisti di settore. Secondo le stime fornite dall'agenzia mindGAME Data, Avowed, l'ultima opera del talentuoso studio Obsidian Entertainment, avrebbe raggiunto traguardi significativi durante il suo primo mese di disponibilità. Il titolo fantasy ha apparentemente superato le aspettative, conquistando un numero di giocatori superiore persino a quello ottenuto da Indiana Jones e l'Antico Cerchio, altra recente esclusiva Microsoft molto apprezzata dal pubblico e dalla critica.

Un successo inaspettato per l'RPG fantasy

Analizzando i dati forniti da mindGAME, prima società a pubblicare stime concrete su Avowed, emerge un quadro decisamente positivo per Microsoft. L'agenzia, basandosi su indicatori quali volume di ricerche online, ore di streaming, engagement nei contenuti video, numero di giocatori simultanei su Steam e statistiche relative agli abbonati Game Pass, stima che Avowed abbia attratto circa 5,9 milioni di giocatori nel suo primo mese.

Si tratta di un dato considerevole, soprattutto se confrontato con i 4 milioni di giocatori attribuiti a Indiana Jones e l'antico Cerchio, titolo che comunque aveva ottenuto risultati ritenuti soddisfacenti dalla casa di Redmond. La differenza di quasi 2 milioni di utenti tra i due titoli dimostra come il lavoro di Obsidian abbia colpito nel segno.

La strategia Game Pass al centro del successo

È fondamentale sottolineare come questi numeri non rappresentino vendite dirette del gioco, ma il totale di utenti che vi hanno avuto accesso, comprendendo quindi anche tutti gli abbonati al Game Pass che hanno scaricato il titolo. In questo senso, i dati riflettono perfettamente la nuova filosofia di Xbox, sempre più orientata a valutare il successo dei propri titoli non solo in termini di copie vendute, ma anche di engagement generato all'interno dell'ecosistema.

Il pubblico risponde quando la qualità c'è, indipendentemente dal modello di distribuzione.

Per Obsidian Entertainment, studio acquisito da Microsoft nel 2018, questi risultati rappresentano un'importante conferma delle proprie capacità creative. Pur non trattandosi di una produzione dal budget astronomico come altri titoli AAA contemporanei, Avowed ha dimostrato di poter attrarre un pubblico considerevole, confermando la bontà dell'investimento fatto da Xbox.

Un nuovo parametro di valutazione

Il confronto tra Avowed e Indiana Jones evidenzia come stia cambiando il modo di valutare il successo nel settore videoludico. Microsoft sembra sempre più interessata a monitorare quanti utenti effettivamente giocano ai titoli proposti, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sulle vendite dirette. Questa metrica risulta particolarmente significativa in un ecosistema come quello del Game Pass, dove l'obiettivo primario è mantenere gli abbonati attivi e soddisfatti.

Sebbene Xbox sia tradizionalmente restia a condividere dati ufficiali sulle performance dei propri titoli, questi numeri forniti da terze parti offrono uno spaccato interessante sull'andamento delle sue proprietà intellettuali. Resta da vedere se in futuro l'azienda deciderà di confermare o smentire queste stime, fornendo una panoramica più precisa dei risultati effettivi ottenuti da Avowed.

Per uno studio di medie dimensioni come Obsidian, che in passato ha creato culti di nicchia come Pillars of Eternity e The Outer Worlds, riuscire a raggiungere quasi 6 milioni di giocatori con una nuova proprietà intellettuale rappresenta un traguardo importante, specialmente in u periodo dstorico in qui le nuove IP faticano a emergere tra i giocatori.