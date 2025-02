Avowed sta vendendo bene, Microsoft è soddisfatta

Il nuovo GDR in prima persona Avowed (acquistabile su Instant-Gaming), sviluppato da Obsidian Entertainment e pubblicato da Xbox Game Studios, sembra aver superato le prime aspettative di vendita di Microsoft. Secondo quanto riportato da Paul Tassi, esperto di videogiochi di Forbes, fonti interne all'azienda avrebbero espresso soddisfazione per le performance iniziali del titolo, che rappresenta una delle esclusive più importanti per l'ecosistema Xbox nel 2025.

Avowed è stato lanciato in un momento cruciale per Microsoft. Dopo l'acquisizione di Activision Blizzard e la decisione di portare alcuni titoli first-party su piattaforme concorrenti come PlayStation e Nintendo Switch, l'azienda aveva bisogno di un'esclusiva di peso per rafforzare la propria offerta e rassicurare i fan sull'importanza dell'ecosistema Xbox.

Ambientato nell'universo fantasy di Eora, già noto ai giocatori per la serie Pillars of Eternity, Avowed offre un'esperienza di gioco che combina elementi di esplorazione, combattimento in prima persona e narrazione profonda, tipici dello stile di Obsidian Entertainment. Il gioco è stato lanciato sia su Xbox Series X|S che su PC, ed è stato incluso fin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

Sebbene Microsoft non abbia ancora rilasciato dati di vendita ufficiali, l'articolo di Forbes suggerisce che le performance iniziali di Avowed siano state superiori alle aspettative interne. Questo risultato potrebbe essere attribuito a diversi fattori, come la reputazione positiva di Obsidian. A ogni modo, un risultato così positivo. anche considerando l'inclusione in Game Pass, era tutt'altro che scontato.

Tuttavia, è importante sottolineare che il successo iniziale di un gioco non è sempre indicativo delle sue performance a lungo termine. La longevità di Avowed dipenderà da diversi fattori, tra cui il supporto post-lancio da parte di Obsidian Entertainment, l'aggiunta di nuovi contenuti e l'engagement della community di giocatori.

Le notizie positive sulle vendite iniziali di Avowed sono comunque un segnale incoraggiante per Microsoft e per il futuro dell'ecosistema Xbox. L'azienda ha investito molto nello sviluppo di giochi di qualità, e il successo di Avowed potrebbe spingere Microsoft a continuare su questa strada.

Le notizie positive su Avowed sono sicuramente benvenute per Microsoft e per tutti gli appassionati di Xbox. Dopo un periodo di incertezza e di dibattito sulla strategia dell'azienda, il successo di un gioco di questo tipo può contribuire a ristabilire la fiducia dei giocatori.

Avowed rappresenta un passo avanti importante per Microsoft, anche considerando che si tratta del primo gioco Xbox del 2025, un anno che vedrà l'arrivo di South of Midnight, DOOM: The Dark Ages, The Outer Worlds 2, COD 2025, Fable e Ninja Gaiden 4.